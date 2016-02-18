رقم جرایم رانندگی در ایران ناچیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، داود کشاورزیان در مراسم بهره‌برداری از فاز اول سامان‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده‌ای، با بیان اینکه در تصادفات رانندگی عوامل متعدد نقش دارند اما چهار گزینه خطای انسانی، حضور پلیس و قانون، جاده و خودرو نقش تعیین‌کننده‌ای در تصادفات رانندگی دارند، گفت: راه‌های اصلی که دارای یک باند رفت و یک باند برگشت هستند باید به بزرگراه و آزادراه تبدیل شوند، لازم است نقاط پرحادثه رفع شده و تقاطع‌های هم‌سطح به غیرسطح شود که البته این اعتباری زیادی را می‌طلبد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای با اشاره به اینکه ساخت یک کیلومتر آزادراه ۴ تا ۵ میلیارد تومان هزینه دارد، افزود: تبدیل راه اصلی به بزرگراه بیش از ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد اما با توجه به کمبود اعتبارات عمرانی این پروژه زمان‌بر است.

وی با اعلام اینکه اعمال قانون براساس تحقیقات بیشترین نقش را در ارتقا ایمنی دارد و با هزینه کمتر به نتیجه می‌رسد، اظهار داشت: حضور پلیس و وجود تجهیزات در کنار انگیزه کافی برای اعمال قانون بیشترین سهم را در ارتقا ایمنی دارد. امیدواریم با راه‌اندازی این دوربین‌ها پلیس‌راه در اعمال وظیفه خود بهتر عمل کند.

کشاورزیان با بیان اینکه اگر در تمام جاده‌ها دوربین مستقر باشد و پلیس هم استقرار داشته باشد، مناسب است. اما وقتی ابزار قانونی پلیس برای تغییر رفتار کاربر کافی نباشد تلاش‌ها ابتر می‌ماند، گفت: میزان جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران در مقایسه با کل دنیا بسیار ناچیز است و تاثیرگذاری خود را از دست داده‌است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه البته به تازگی افزایشی در نرخ‌های جرایم راهنمایی و رانندگی اعمال شده است که باید نسبت به نرخ‌های جهانی متناسب‌تر باشد، اظهار داشت: یکی از ابزارهای پلیس برای کنترل پرخطر کاربران جاده‌ای جرایم رانندگی است.