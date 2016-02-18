به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح پنجشنبه در نشست با رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: سازمان بهزیستی در ارائه خدمات به جامعه هدف تلاشهای بسیار زیادی دارد و ما نیز در استان بوشهر حمایت لازم را از اجرای طرحهای این سازمان داریم.
وی به اجرای طرحهای امید اجتماعی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: برخی از برنامهها و رسالتهای سازمان بهزیستی در قالب این طرحها در نقاط مختلف شهرها و روستاهای استان بوشهر اجرا میشود.
استاندار بوشهر با اشاره به ارائه خدمات متنوع سازمان بهزیستی به جامعه هدف و درمان افراد اضافه کرد: جلوگیری از معلولیتزایی از سیاستهای مهم بهزیستی است که به صورت جدی در استان بوشهر اجرا میشود.
وی همچنین از اجرای طرحهای پیشگری از تنبلی چشم در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: شنوایی سنجی و پیشگیری از بروز آسیبها از دیگر برنامههای سازمان بهزیستی در راستای داشتن جامعهای سالم است.
سالاری با اشاره به اثرات برنامههای امید اجتماعی در لایههای مختلف جامعه، خاطرنشان کرد: فضاهای مختلف ورزشی، آموزشی و فرهنگی در اختیار دستگاههای اجرایی است که استفاده بهینه از این امکانات و تجهیزات در دستور کار است.
وی ادامه داد: توسعه و تقویت بنیه علمی استان نیز از دیگر برنامهها است که تنها معطوف به توسعه زیرساختهای آموزشی نمیشود و استفاده بهینه از طرحهای مختلف در زمینه آموزش مورد نظر است.
استاندار بوشهر گفت: در طرحهای امید اجتماعی که در استان بوشهر آغاز شده است، برنامههای بهزیستی استان بوشهر در زمینههای مختلف رفاهی، پیشگیری و ارائه خدمات گوناگون به جامعه هدف گنجانده میشود.
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