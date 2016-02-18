به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز پنج شنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران کردستانی در شانزدهمین مسابقات ملی مهارت که در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، گفت: بازار کار در دنیا امروز بدون مهارت فردی را جذب نخواهد کرد حتی پشتوانه ای هم چون مدرک تحصیلی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعداد و عناوین مهارت روزبه روز در حال افزایش است، عنوان کرد: عناوین شغلی هر روز دچار تغییر وتحولاتی می شود و تعدادی از مشاغل از بین می روند و تعدادی هم ایجاد می شوند برهمین اساس تعداد و عناوین مهارت هم دستخوش تغییراتی می شوند.

وی با اشاره به اینکه مهارت های فنی و حرفه ای به سمت تخصصی شدن پیش رفته است، بیان کرد: امروزه مهارت هایی در فنی و حرفه ای مطرح شده که در گذشته نامی از آنها نبود و براساس نیاز روزجامعه این نوع از مهارت ها هم ایجاد شده است.

استاندار کردستان ادامه داد: تخصصی شدن آموزش های جدید را به دنبال دارد و مانع فعالیت کارآموز هم در سایر حرفه ها نمی شود.

زاهدی بر تبدیل مهارت به کارآفرینی تاکید کرد و افزود: یقینا برای اینکه مهارت به کارافرینی تبدیل شود به فنون دیگری هم چون مدیریت و بازاریابی هم نیاز است.

وی عنوان کرد: از دیگر مباحثی که در مسیر تبدیل مهارت به کارآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد مدیرت منابع مالی در واحدهای تولیدی است.

وی بیان کرد: ارتباط کارآموزانی که در مسابقات ملی مهارت مدال و رتبه کسب کردند با سازمان فنی و حرفه ای و سایر سازمان های مرتبط به صورت مستمر در طول سال باید وجود داشته باشد.

استاندار کردستان ادامه داد: کارآموزان باید مراقب باشند که اتکای به خود و اعتماد به نفسشان در این مسیر ارتباط با بخش دولتی به وابستگی به این بخش تبدیل نشود.

زاهدی اظهارداشت: دیگر باید از اهداف زودگذر و غیراساسی به سمت اهداف اساسی و درازمدت برای حل مشکلات زیرساختی کشور و به تبع استان در حوزه های اقتصادی، اشتغال و علم و مهارت آموزی حرکت کنیم.

وی اعلام کرد: از ایده ها و طرح های تمامی نخبگان استان در حوزه های تخصصی فعالیت آنها برای حل مشکلات جاری استان استقبال و حمایت می کنیم.