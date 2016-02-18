  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۶

استاندار کردستان:

مسئولان از ایده‌های نخبگان برای حل مشکلات کردستان حمایت می‌کنند

مسئولان از ایده‌های نخبگان برای حل مشکلات کردستان حمایت می‌کنند

سنندج- استاندار کردستان عنوان کرد: مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان از ایده ها و طرح های نخبگان در راستای حل مشکلات جاری استان حمایت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز پنج شنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران کردستانی در شانزدهمین مسابقات ملی مهارت که در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، گفت: بازار کار در دنیا امروز بدون مهارت فردی را جذب نخواهد کرد حتی پشتوانه ای هم چون مدرک تحصیلی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعداد و عناوین مهارت روزبه روز در حال افزایش است، عنوان کرد: عناوین شغلی هر روز دچار تغییر وتحولاتی می شود و تعدادی از مشاغل از بین می روند و تعدادی هم ایجاد می شوند برهمین اساس تعداد و عناوین مهارت هم دستخوش تغییراتی می شوند.

وی با اشاره به اینکه مهارت های فنی و حرفه ای به سمت تخصصی شدن پیش رفته است، بیان کرد: امروزه مهارت هایی در فنی و حرفه ای مطرح شده که در گذشته نامی از آنها نبود و براساس نیاز روزجامعه این نوع از مهارت ها هم ایجاد شده است.

استاندار کردستان ادامه داد: تخصصی شدن آموزش های جدید را به دنبال دارد و مانع فعالیت کارآموز  هم در سایر حرفه ها نمی شود.

زاهدی بر تبدیل مهارت به کارآفرینی تاکید کرد و افزود: یقینا برای اینکه مهارت به کارافرینی تبدیل شود به فنون دیگری هم چون مدیریت و بازاریابی هم نیاز است.

وی عنوان کرد: از دیگر مباحثی که در مسیر تبدیل مهارت به کارآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد مدیرت منابع مالی در واحدهای تولیدی است.

وی بیان کرد: ارتباط کارآموزانی که در مسابقات ملی مهارت مدال و رتبه کسب کردند با سازمان فنی و حرفه ای و سایر سازمان های مرتبط به صورت مستمر در طول سال باید وجود داشته باشد.

استاندار کردستان ادامه داد: کارآموزان باید مراقب باشند که اتکای به خود و اعتماد به نفسشان در این مسیر ارتباط با بخش دولتی به وابستگی به این بخش تبدیل نشود.

زاهدی اظهارداشت: دیگر باید از اهداف زودگذر و غیراساسی به سمت اهداف اساسی و درازمدت برای حل مشکلات زیرساختی کشور و به تبع استان در حوزه های اقتصادی، اشتغال و علم و مهارت آموزی حرکت کنیم.

وی اعلام کرد: از ایده ها و طرح های تمامی نخبگان استان در حوزه های تخصصی فعالیت آنها برای حل مشکلات جاری استان استقبال و حمایت می کنیم.

کد مطلب 3560167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها