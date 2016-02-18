به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر پنجشنبه در جلسه مسئولان زکات استان و شهرستانها که در دفتر نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه قزوین برگزار شد، اظهار کرد: استفاده و تعمیم تجربههای درون استانی، برای توسعه شیوهها و روشهای موفق به تمام استان مؤثر خواهد بود.
وی تصریح کرد: همکاری با استانهای دیگر برای استفاده از برنامهها و تجربیات موفق آنها در امر جمعآوری زکات، آنقدر اهمیت دارد که میتواند فضای استان را در این حوزه دگرگون کند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ارتباط مؤثر مسئولان زکات استان را با مردم و کشاورزان امری لازم و ضروری دانست و افزود: نباید نگاه مسئولان زکات به گونهای باشد که تنها در موقع جمعآوری محصول از سوی کشاورزان و صرفاً برای دریافت زکات به سراغ آنها بروند و باید در تمام طول سال و در غم و شادی کشاورزان در کنار آنها باشید.
امامجمعه قزوین با بیان اینکه باید مسئولان زکات تلاش کنند تا امام جماعتها هم پای کار بیایند، یادآور شد: اگر مسئولان زکات بخواهند تنها به توان خود تکیه کنند، نمیتوانند آنگونه که باید به ترویج زکات در استان بپردازند و اگر بخواهیم این امر مهم الهی جایگاه واقعی خود را در سطح استان پیدا کند، باید تلاش کنیم تا ائمه جماعتها را هم پای کار بیاوریم.
وی استفاده از افراد ذینفوذ برای شناسایی افرادی که علاقهمند به پرداخت زکات هستند را لازم و ضروری دانست و اضافه کرد: ارتباط افراد ذینفوذ سبب میشود تا در زمان کمی افرادی که قصد پرداخت زکات را دارند، شناسایی و مردم هم بیش از پیش با این فریضه الهی آشنا شوند.
رئیس شورای زکات استان قزوین با تأکید بر اینکه باید پیش از زکات به امر نماز در هر منطقه رسیدگی شود، اظهار کرد: کسانی که در این عرصه مسئول هستند نباید تنها در ترویج زکات تلاش کنند چرا که ترویج زکات بدون پرداختن به نماز محقق نخواهد شد.
آیتالله عابدینی با بیان اینکه نماز هم بدون ولایت مورد پذیرش واقع نمیشود، خاطرنشان کرد: دین بر مبنای نماز، روزه، زکات، حج و ولایت بنا شده است اما طبق روایات و احادیث، ولایت از همه آنها افضلتر است و اگر کسی همه شبها به نماز، همه روزها به روزه، همه ساله حج و همه اموالش را زکات بدهد اما نداند ولیاش کیست، ذرهای ثواب نخواهد برد و اهل ایمان به شمار نمیآید.
وی همچنین بیان اهمیت زکات از زبان رسول خدا و اولیاء الهی برای مردم را موجب افزایش انگیزه پرداخت زکات دانست.
پرداخت ۸۶ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال زکات در استان قزوین
هدایت الله صفری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین نیز در این جلسه اظهار کدر: تاکنون ۸۶ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال زکات در استان قزوین جمع آوری شده است که ۶۲ درصد آن به نیازمندان و ۳۸ درصد به پروژههای عمرانی تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشاورزان این بود که آنها نتوانستند با قیمت مناسب محصول خود را به بازار عرضه کنند، افزود: با وجود مشکلاتی که برای کشاورزان وجود دارد تلاش میکنیم تا طبق برنامه جمعآوری زکات بهپیش برود و خوشبختانه از جایگاه خوبی در سطح کشور برخورداریم.
