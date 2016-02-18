۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

برترین تصاویر جهان در ۲۹ بهمن ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات انفجار اتوبوس در ترکیه، حراج آثار هنری در لندن، تور دوچرخه سواری در عمان و جشنواره بین المللی موسیقی فجر تهران خواهید دید.

عکاسی خیره کننده از محل زندگی مرغ عشق ها (Rex )

در حادثه انفجار اتوبوس در آنکارا ترکیه دست کم ۲۱ نفر کشته شدند.  (Getty)

دختر روستایی با بره های خود در پاکستان (REUTERS)

نمایش بشقاب سرامیکی پیکاسو در خانه حراج کریستی در لندن (REUTERS)

رژه مردم نقاب دار در کارناوال سوئیس  (EPA)

مسی با زدن دو گل، سیصدمین گل خود در لالیگا و  ده هزارمین گل بارسلونا را جشن گرفت. (AFP )

اجرای «محسن یگانه» در طول جشنواره بین المللی موسیقی فجر در تهران (AFP)

سایه اسکی باز در پارک اسکیت «آتلانتا» (AP)

تور دوچرخه سواری در عمان (AFP)

مردم استان فوجیان چین با مشعل های خود در جشن سال نو شرکت کردند. (China Daily)

رقابت های اسکی، انتخابی المپیک در نروژ (Reuters)

یک گربه و اسب در مزرعه ای در بیروت لبنان (Reuters)

نمایشگاه هنری چیدمان با عنوان «رقص ستاره ها» اثر «کلر بردین» هنرمند فرانسوی  (AP)

