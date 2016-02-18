وحید پورحضرت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگزاری یک انتخابات سالم را در دستور کار داریم، اظهار کرد: خوشبختانه در راستای انجام یک انتخابات پرشور تعامل خوبی میان هیئت‌های نظارت، اجرایی و بازرسی در سطح شهرستان آستارا وجود دارد که این مسئله سلامت انتخابات در این شهرستان مرزنشین را تضمین می‌کند.

وی صیانت از آرای مردم را با توجه به ملاک و معیار قانون، وظیفه بازرسان عنوان کرد و افزود: بازرسان با اجرای کامل قانون و تیزبینی به وظایف اصلی خود که همان امانتداری از آرای مردم است، عمل خواهند کرد و با متخلفین انتخاباتی طبق آیین‌نامه‌ها و قانون انتخابات برخورد خواهد شد.

پورحضرت با اشاره به اینکه عزم ما در انتخابات هفتم اسفند بر رعایت اصل بی‌طرفی و ایجاد فضایی آرام و بانشاط است و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکرده و اعتماد مردم را بزرگ‌ترین پشتوانه خود می‌دانیم، گفت: نیروهای بازرسی و بازرسین باید به عنوان چشمان بیدار قوه اجرایی در انتخابات، رسالت مهم پیشگیری از تخلف را برعهده داشته باشند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات آستارا از تشکیل ستاد بازرسی و بهره‌گیری از نیروهای مجرب و آموزش‌دیده در حوزه انتخابیه آستارا خبر داد و خاطرنشان کرد: این تعداد بازرس برای اطمینان مردم نسبت به حفظ و حراست از آرای آنها، نظارت کامل بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در آستارا را برعهده دارند.

وی ادامه داد: هیئت بازرسی انتخابات تنها براساس نص صریح قانون وظایف خود را انجام می‌دهد.

پورحضرت برگزاری قانونی انتخابات با مشارکت حداکثری مردم و در فضایی امن و سالم را از تأکیدهای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری دانست و گفت: ملت ایران همواره با حضور باشکوه در پای صندوق‌های رأی پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را ثابت کرده‌اند و در انتخابات هفتم اسفند نیز با خلق حماسه ای بزرگ، برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی را ثبت خواهند کرد.

به گفته رئیس هیئت بازرسی حوزه انتخابیه شهرستان مرزی بندر آستارا، ۸۴ نفر بازرس، هشت سربازرس و سه نفر به عنوان هیئت بازرسی مسئولیت بازرسی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در شهرستان آستارا را عهده‌دار خواهند بود.

پورحضرت یادآور شد: ۸۴ شعبه ثابت و سیار اخذ رأی در شهرستان آستارا پیش‌بینی شده است.