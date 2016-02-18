مرتضی خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات پرس سینه در فامنین اظهار داشت: مسابقات پرس سینه گرامیداشت شهدای ورزشکار با حضور ۳۰ ورزشکار از چهار باشگاه‌ بدن‌سازی در سه رده‌ سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالان برگزار شد.

رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در وزن ۵۳ کیلوگرم رده‌ سنی نوجوانان علی حسینی از باشگاه اکسیژن، در وزن ۷۵- رده‌ سنی جوانان کامران اسمار از باشگاه نیرو و در وزن ۷۵+ رده‌ سنی جوانان بهروز تقی‌خانی در رده‌های برتر ایستادند.

خدابنده لو عنوان کرد: همچنین در وزن ۷۵+ رده‌ سنی بزرگ‌سالان بهروز عبدی، در وزن ۷۵- رده‌ سنی بزرگ‌سالان وحید سهرابی و در وزن ۸۵+ رده‌ سنی بزرگ‌سالان حمیدرضا حمیدی جایگاه نخست را به دست آوردند.

وی بابیان اینکه رشته بدن‌سازی و پرورش اندام رشته‌ای بسیار سنگین است، گفت: به همین دلیل شاهد ورود مکمل‌های و داروهای غیرمجاز در این رشته هستیم که ورزشکاران باید به‌شدت مراقب افراد سودجو باشند.

رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان همدان عنوان کرد: به صورت دوره‌ای از تمام باشگاه‌های استان بازرسی صورت می گیرد و در صورت مشاهده این موارد با متخلفین برخورد می‌کنیم.

خدابنده لو با توصیه به جوانان علاقه‌مند به این رشته بیان کرد: افراد باید زیر نظر مربی آگاه و دارای علم این رشته که به‌طورقطع باید با علم آناتومی و فیزیولوژی بدن آشنا باشد، به تمرین‌های بدن‌سازی بپردازند.