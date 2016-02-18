همايش «شناخت اديان و فرق» در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سپاه بهار ظهر پنج شنبه در همايش شناخت اديان و فرق با بیان اینکه از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مسلمان در جهان یک میلیارد و ۳۰۰میلیون نفر اهل سنت و ۳۰۰ میلیون نفر شیعه هستند، بیان کرد: مذهب ۴۸ کشور دنیا اسلام و تعداد اهل سنت ایران نیز ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که عمدتاً در شهرهای مرزی کشور سکونت دارند.

وی عنوان کرد: مذاهب کلامی، اخلاقی و فقهی از مذهب های اهل سنت هستند که هر کدام از این مذاهب نیز به چهار گروه تقسیم می شوند.

وی در خصوص مذاهب فقهی و اخلاقی نیز توضیحاتی داد و گفت: مذاهب فقهی شامل حنفی با ۴۵۰ میلیون، مالکی با ۱۵۰ میلیون، شافعی با ۳۵۰ میلیون نفر در مصر و غرب ایران و حنبلی با ۵۰ میلیون نفر در عربستان است.

حجت الاسلام عبادی بابیان اینکه ریشه داعش از گروه های سلفی است، ادامه داد: این گروه ها برای اسلام و شیعیان خطرناک هستند.

وی بابیان اینکه گرایش سلفی یکی از خطرناک‌ترین و افراطی‌ترین گروه‌ها در جهان اهل سنت هستند که شیعه را منحرف می‌دانند و از اعتقادات این گروه گرایش به تجسم، حرمت سفر برای زیارت قبور و شرک دانستن توسل است، عنوان کرد: این گروه معتقد هستند که باید به گذشته برگردند و برای مسلمان کاری انجام دهند.

مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سپاه بهار بابیان اینکه وهابی ها افراطی ترین گروه های سلفی هستند، ادامه داد: گروه های تکفیری داعش از گروه های دیوبندیه هستند که به جان مسلمانان افتاده اند.

حجت الاسلام عبادی افزود: گروهای سلفی و وهابی عربستان گروه هایی بر این باور هستند که اگر کسی وهابیت را قبول نداشته باشد باید کشته شود.

حجت الاسلام عبادی بابیان اینکه کشور پاکستان یکی از کشورهایی است که از نظر اقتصادی به عربستان وابسته است، بیان کرد: این رابطه باعث نفوذ وهابیت در این کشور شده است.

وی بابیان اینکه با ورود وهابیت به کشور پاکستان تفکر های تکفیری وارد جریان های دیوبندیه شد، گفت: عربستان برای تقویت وهابیت در این کشور همه هزینه های این گروه ها را برعهده گرفته است.