سفرای ۸ کشور به اختتامیه جام جهانی هنرمندان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به جز سفرای کشورهای شرکت کننده در این تورنمنت ورزشی، شمار دیگری از سفرای کشورهای خارجی از جمله «کمال مفتیج» سفیر کشور بوسنی هرزگوین نیز برای حضور در این مراسم به این جزیره زیبا دعوت شده اند.

بنا به این گزارش، سفیر کشور بوسنی به عنوان میهمان این مراسم صبح امروز وارد جزیره قشم شد و بقیه سفرا نیز از بعدازظهر امروز تا ظهر فردا (جمعه) با هدف حضور در آئین اختتامیه این مسابقات و همچنین بازدید از ظرفیت های فراوان گردشگری قشم وارد جزیره می شوند.

علیرضا رجایی مشاور سیاسی وزارت امور خارجه به همراه جمعی از مدیران شبکه های تلویزیونی هم از دیگر مهمانان ویژه مراسم با شکوه اختتامیه مسابقات هفت نفره فوتبال هنرمندان جهان می باشند که صبح امروز وارد جزیره زیبای قشم شدند.

دومین دوره مسابقات فوتبال هنرمندان هشت کشور خارجی و ایران از ۲۶ بهمن ماه جاری در ورزشگاه جهان پهلوان تختی شهر قشم با رویارویی دو تیم ایران و مجارستان آغاز شد که تیم هنرمندان ایران در مراسم افتتاحیه با زدن چهار گل تیم مجارستان را شکست داد. دومین بازی روز اول این مسابقات نیز بین رومانی قهرمان دوره اول این مسابقات با سوئد برگزار شد که رومانی با زدن سه گل از سد تیم حریف گذشت.

تیم هنرمندان ایران در دو بازی دیگر خود مقابل ژاپن و ترکیه نیز به ترتیب با نتیجه ۷ بر صفر و ۶ بر ۴ پیروز میدان بود. بازی های هیجان انگیز نیمه نهایی نهایی هنرمندان جهان امروز با هدف مشخص شدن تیم های فینالیست بین رومانی و ترکیه راس ساعت ۱۶ و ایران و سوئد ساعت ۱۷ برگزار می شود.

بیش از ۲۰۰ تن از بازیکنان و کادر فنی ۹ تیم هنرمندان از کشورهای آلمان، سوئد، رومانی، یونان، مجارستان، ترکیه، آذربایجان، ژاپن و ایران، دومین دوره مسابقات فوتبال هفت نفره را به میزبانی منطقه آزاد قشم در ورزشگاه جهان پهلوان تختی این شهربا هدف رسیدن به قهرمانی، آغاز کردند. رومانی سال گذشته و در نخستین دوره این مسابقات در بازی فینال با شکست تیم هنرمندان ایران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.