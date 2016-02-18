به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج‌شنبه در حاشیه برگزاری این انتخابات مدیر سازمان دانش‌آموزی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه انتخابات مجلس دانش‌آموزی از بین منتخبان شوراهای دانش‌آموزی برگزیدگان خود را می‌شناسد، اضافه کرد: در این دور انتخابات راه‌یافتگان به مرحله نهایی ۵۴ نفر بودند.

رحمان ارحمی با تأکید به اینکه سهمیه نمایندگان استان اردبیل در مجلس دانش‌آموزی سه نفر است، ادامه داد: با رقابت دانش‌آموزان ۹ نفر برای مجمع شوراهای دانش‌آموزی استان و سه نفر برای مجلس شورای دانش‌آموزی انتخاب شدند.

وی بابیان اینکه مجلس دانش‌آموزی یک تشکل غیرسیاسی، صنفی و مشورتی است، ادامه داد: دانش‌آموزان در قالب کمیسیون‌ها و آیین‌نامه‌ها به طرح مطالبات و پیشنهادات خود می‌پردازند.

مدیر سازمان دانش‌آموزی استان ترویج و تربیت روحیه تعاون و هم‌اندیشی را از اهداف مجلس دانش‌آموزی دانست و تأکید کرد: درواقع مشکلات و پیشنهادات مدارس از طریق شوراها به نمایندگان مجلس دانش‌آموزی انتقال‌یافته و این نمایندگان نسبت به طرح پیشنهادات اقدام می‌کنند.

به گفته ارحمی در دور هشتم انتخابات آقایان عماد پور محمد و محمد اسکندر پور و خانم سمیرا رضاپور که هر سه از دانش‌آموزان دور دوم متوسطه پایه دوم هستند از استان اردبیل به مجلس دانش‌آموزی راه یافتند.