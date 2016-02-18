همکاری بین مدیریت شهری و بخش سلامت در ساری مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیجان شمشیربند ظهر پنجشنبه در مراسم روز پرستار در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) ساری بابیان اینکه اگر روحیه خدمتگزاری به مردم وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات رفع می‌شود گفت: همه مسائل بااعتبار و بودجه حل نمی‌شود اما روحیه جهادی و خدمتگزاری اصل مهم است.

وی ادامه داد: خوشبختانه بین مدیریت شهری و مدیریت بخش سلامت در ساری بسیار مطلوب است و قرار است با همکاری در منطقه محروم شهر ساری، مرکز جامع دیالیز شهروند احداث شد، همچنین کلینیک جدیدی نیز با تصویب شورای شهر و حمایت علوم پزشکی مازندران ایجاد و در راستای رفع مسائل بهداشتی گام برداشته می‌شود.

فلاح رئیس بیمارستان قلب ساری نیز با گرامیداشت روز پرستار افزود: یکی از شغل‌هایی که جزو مشاغل مهم محسوب می‌شود، پرستاری بوده و یکی از آیتم‌های مهم برای درمان بیماران، آرامش است و یکی از افرادی که در این حوزه نقش دارند، پرستاران هستند.

وی بیان داشت: پرستار تازمانی که خود آرامش نداشته باشد نمی‌توان این آرامش را به بیمار منتقل کند و عوامل مهمی در حفظ و برهم زدن آن نقش اساسی دارند.

رئیس بیمارستان قلب ساری با بیان اینکه بیمارستان فاطمه زهرا در بخش های مختلف پیشرو بوده است گفت: این بیمارستان بالاترین رتبه را در اعتبار سنجی کسب کرده است.

وی افزود: بیمارستان فاطمه زهرا جزو بیمارستان های درجه یک استان است که این رتبه با تلاش همه نیروها و پرسنل از جمله پرستاران حاصل شده است.