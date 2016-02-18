۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵

تنیس روی میز نوجوانان و جوانان قطر؛

نمایندگان ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

تیم های نوجوانان و جوانان پسر ایران با پیروزی برابر حریفان خود به مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی قطر صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تنیس روی میز بین الملی قطر که از روز گذشته در دو رده سنی نوجوانان و جوانان دختر و پسر آغاز شده است، و در بخش تیمی امروز تیم جوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی ۳ بر ۲ تیم مشترک بحرین و اردن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. این تیم در مرحله نیمه نهایی با تیم مشترک اسلونی و قطر دیدار خواهد داشت. 

 در دیگر دیدار برگزار شده تیم مشترک بشیری از ایران و بازیکنی هندی با شکست ۳ بر صفر برابر تیم مشترک هند و تایلند از صعود به نیمه نهایی بازماندند .

همچنین در بخش نوجوانان پسر، تیم ایران (ب) ۳ بر صفر از سد تیم قطر (ب) گذشت و به نیمه نهایی راه یافتند. این تیم در مرحله نیمه نهایی امروز به مصاف تیم اول قطر میرود . تیم الف ایران نیز در مرحله نیمه نهایی این پیکارها با تونس مسابقه می دهد.

در رقابت های جوانان دختر که با حضور ۵ تیم و در یک گروه برگزار می شود تیم کشورمان موفق شد ابتدا در اولین دیدار ۳ بر صفر مقابل تونس پیروز شده و در دومین مسابقه ۳ بر ۲ الجزایر (الف) را شکست دهد اما امروز در سومین دیدار  ۳ بر ۲ مغلوب تیم مشترک لهستان و هند شد. تیم جوانان دختر امروز در آخرین دیدار به مصاف تیم دوم الجزایر می رود و در صورت برتری به عنوان دوم دست خواهد یافت.

مسابقات تنیس روی میز بین المللی قطر با حضور ۳۴ تیم در رده های سنی نوجوانان و جوانان و در دو بخش پسران و دختران برگزار می شود که بازیکنان کشورهای اسلونی، تایلند، هند، استرالیا، لیبی، الجزایر، لهستان، تونس، مراکش و کشورهای حوزه خلیج فارس حضور دارند که دارای رنکینگ جهانی و ۱۵ هزار دلار جایزه نقدی است.

زینب حاجی حسینی

