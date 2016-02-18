نمایندگان ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تنیس روی میز بین الملی قطر که از روز گذشته در دو رده سنی نوجوانان و جوانان دختر و پسر آغاز شده است، و در بخش تیمی امروز تیم جوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی ۳ بر ۲ تیم مشترک بحرین و اردن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. این تیم در مرحله نیمه نهایی با تیم مشترک اسلونی و قطر دیدار خواهد داشت.

در دیگر دیدار برگزار شده تیم مشترک بشیری از ایران و بازیکنی هندی با شکست ۳ بر صفر برابر تیم مشترک هند و تایلند از صعود به نیمه نهایی بازماندند .

همچنین در بخش نوجوانان پسر، تیم ایران (ب) ۳ بر صفر از سد تیم قطر (ب) گذشت و به نیمه نهایی راه یافتند. این تیم در مرحله نیمه نهایی امروز به مصاف تیم اول قطر میرود . تیم الف ایران نیز در مرحله نیمه نهایی این پیکارها با تونس مسابقه می دهد.

در رقابت های جوانان دختر که با حضور ۵ تیم و در یک گروه برگزار می شود تیم کشورمان موفق شد ابتدا در اولین دیدار ۳ بر صفر مقابل تونس پیروز شده و در دومین مسابقه ۳ بر ۲ الجزایر (الف) را شکست دهد اما امروز در سومین دیدار ۳ بر ۲ مغلوب تیم مشترک لهستان و هند شد. تیم جوانان دختر امروز در آخرین دیدار به مصاف تیم دوم الجزایر می رود و در صورت برتری به عنوان دوم دست خواهد یافت.

مسابقات تنیس روی میز بین المللی قطر با حضور ۳۴ تیم در رده های سنی نوجوانان و جوانان و در دو بخش پسران و دختران برگزار می شود که بازیکنان کشورهای اسلونی، تایلند، هند، استرالیا، لیبی، الجزایر، لهستان، تونس، مراکش و کشورهای حوزه خلیج فارس حضور دارند که دارای رنکینگ جهانی و ۱۵ هزار دلار جایزه نقدی است.