۲۸ شهید و ۲۵ زخمی طی ۲۴ ساعت/هدف قرار دادن مواضع سعودی در جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، در پی حملات جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۸ شهروند یمنی شهید و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع امنیتی یمنی اظهار داشت که در حمله جنگنده های سعودی به مناطق پراکنده در بخش «نهم» در استان صنعاء ۲۰ نفر شهید و ۱۳ نفر دیگر به شدت زخمی شدند. وی تصریح کرد که در حمله به مناطق غمر و منبه در استان صعده نیز ۵ شهروند یمنی شهید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

جنگنده های متجاوز همچنین مناطق غافره در بخش الظاهر، منطقه برکان در بخش رازح و منطقه الشط در بخش سحار را بمباران کردند.

این منبع اعلام کرد که در حمله جنگنده های سعودی به یک خانه در منطقه «ملفاج» در بخش «برط المراشی» استان الجوف در شمال شرقی صنعاء یک زن و شوهر به شهادت رسیدند.

در استان تعز در جنوب صنعاء نیز یک راننده در پی حمله هواپیماهای متجاوز به منطقه الجدید در بخش ذباب به شهادت رسید. در پی هدف قرار گرفتن یک منزل در همین بخش ۳ شهروند یمنی زخمی شدند. در حمله جنگنده های سعودی به منطقه ذی سامر یک راننده کامیون به شدت زخمی شده و ۳ نفر نیز در منطقه الاعبوس بخش حیفان زخمی شدند.

از سوی دیگر خبرگزاری سبا یمن گزارش داد که یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن شماری از مواضع نظامی سعودی در جیزان را بمباران کرد که در پی آن حریق گسترده ای در پایگاه الضبره شکل گرفته و نظامیان سعودی از دیگر مواضع نظامی نیز پا به قرار گذاشتند.

یک منبع نظامی در جیزان اعلام کرد که یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی پایگاه الضبره را هدف قرار داده و در پی این حمله آتش سوزی گسترده و انفجارهایی در داخل این پایگاه به وقوع پیوست.

این منبع تصریح کرد که در پی بمباران المصفق و جبل الدخان توسط توپخانه ارتش و کمیته های مردمی، نظامیان سعودی به همراه ادوات خود از این دو پایگاه فرار کردند. همچنین حملاتی نیز به دیگر مواضع سعودی در شرقان و جلاح انجام گرفت.