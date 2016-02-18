۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

کرملین:

تاریخی برای تحویل موشک های اس ۳۰۰ به ایران تعیین نشده است

سخنگوی کاخ کرملین با رد تعیین تاریخ برای تحویل موشک های اس ۳۰۰ به ایران گفت هنوز زود است در این باره صحبت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین با رد گزارش برخی رسانه های روسیه گفت تا الان تاریخی برای تحویل سامانه ضد موشکی اس ۳۰۰ به تهران تعیین نشده است.

وی علت این امر را عدم پرداخت کامل پول این موشک ها توسط ایران خواند.

پسکوف گفت: برای اینکه روزی برای تحویل تعیین شود خیلی زود است. ضرب الاجلی برای تحویل تعیین نشده است.

وی همچنین گفتک پرداخت ها مناسب نبوده و مشکلاتی در این خصوص وجود دارند.

روز گذشته برخی رسانه از اغاز تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ به ایران در روز پنجشنبه(امروز) خبر داده بودند.

پیمان یزدانی

