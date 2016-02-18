شمارس معکوس برای بهره برداری از بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: دولت تدبیر و امید در سفر استانی خود به جنوب غرب استان برای سه شهرستان رباط کریم، بهارستان و اسلامشهر ۸۷۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده است. بعد از سفر رئیس جمهوری به این سه شهرستان، کارگروهی تشکیل شد که پیگیری مصوبات را بر عهده گرفت وتمام پروژه های استانی که قرار بود در سال ۹۴ اعتبارشان تخصیص یابد کار اجرایی آنها آغار شده است.

همچنین مراحل اجرایی کمربندی رباط کریم به اسلامشهر و بهارستان که توسط اداره راه و شهرسازی استان تهران تجهیز کار شده در حال انجام است. یک سوم اعتبار پروژه به دست اداره راه و شهرسازی، یک سوم سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و یک سوم از سوی استانداری است که اجرای این پروژه از سوی اداره راه وشهرسازی در حال انجام است.

بر اساس این گزارش ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی "فاطمه زهرا(س)" در شهرستان رباط کریم هم جزو همین پروژه ها تعریف شده و اجرای این پروژه که از سوی دولت در سفر استانی تخصیص اعتبار داده شد و در حال انجام است. اعتبارات ساخت بیمارستان زودتر از دیگر پروژه ها تخصیص داده شده و برای سال آینده در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین اجرای پروژه تصفیه خانه و فاضلاب رباط کریم- پرند، آب آشامیدنی پرند از احمد آباد مستوفی به طول ۲۴ کیلومتر که اعتبار قسمتی از آن تخصیص داده شده در حال انجام است و کل اعتبارات آب کشاورزی کانال محمدیه در سال ۹۴ تخصیص اعتبار یافته و مابقی پروژه ها هم در ابتدای سال ۹۵ تخصیص اعتبار داده می شود.