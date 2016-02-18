۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

شهردار بیرجند:

۳۰ مکان برای تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس در بیرجند آماده شد

بیرجند- شهردار بیرجند از آماده‌سازی ۳۰ مکان مشخص برای تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس در شهر بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مدیح ظهر پنج شنبه در کمیسیون امنیت اجتماعی انتخابات خراسان جنوبی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تبلیغ نامزدها تدارک دیده شده است، اظهارکرد: در صورت نیاز به افزایش این نقاط، مشکلی نداشته و امادگی کامل را داریم.

وی خواستار توجه نامزدها به رعایت منافع شهر و منظر شهری شد و افزود: همچنین در راستای نظارت بر فضای تبلیغات هشت اکیپ تعریف شده و به طور شبانه روزی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در امر تبلیغات تا زمانی که شاکی خصوصی نباشد، سخت گیری و برخورد نمی‌شود، ادامه داد: در صورت گزارش و اعلام شکایت از سوی مردم، محل مورد نظر را از عکس و بنرهای تبلیغاتی پاکسازی می‌کنیم.

مدیح ادامه داد: در راستای ایجاد فضای پرشور انتخابات و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، با تبلیغ در هر مکانی برخورد نمی‌شود اما کاندیدا ها و طرفداران آنها تنظیف محیط شهری را مورد توجه داشته باشند.

