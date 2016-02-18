سیاستمداران کار اقتصادی انجام ندهند/ تعیین تکلیف برجام طی ۲ ماه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در گفتوگو با جمعی از اصحاب رسانه و روحانیون، به سئوالات آنها درباره مسائل زندگی شخصی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی پاسخ صریح داد که برخی از محورها و خلاصه این مصاحبه ویژه به شرح ذیل است:
- در خانه پدری تعداد فرزندان زیاد بود و تعداد اتاقها کم و تمام خانواده در دو اتاق زندگی میکردند و درخصوص موضوع غذا نیز والده ما مانند زندگی های معمولی در قم، برای نهار و شام یک دیگ آبگوشت بار میگذاشت و بر سر سفره بین همه توزیع میکرد.
- در دوران دانشجویی من در اطراف دانشگاه شریف، یک اتاق اجاره کردم، اما از بخت بد من، این آقای صاحبخانه دو همسر داشت که همسر قدیمی را در اتاقی در بالای ساختمان و در کنار اتاق من ساکن کرده بود و همسر جوانتر نیز با خود صاحبخانه زندگی میکرد. همسر اول صاحبخانه از اول شب تا نیمههای شب شروع به ناسزا گفتن به همسرش میکرد و نمیگذاشت که من استراحت کنم، از اینرو بعد از حدود ۴ ماه مجبور به ترک آن خانه شدم.
- ازدواج من با صبیه شهید مطهری به صورت سنتی بود و به سبب حضور در کلاسهای ایشان نبود.
- هیچکدام از فرزندان من در هیچ فعالیت غیر دانشگاهی حضور ندارند و صرفاً در حال تحصیل هستند.
- علت انصراف من از دبیری شورای عالی امنیت ملی وجود یک اختلاف مدیریتی با رئیس جمهور وقت بود، البته این موضوع و دخالتها منحصر به موضوع هستهای نبود، بلکه مسائل مختلف دیگر را نیز در بر میگرفت.
- به نظر من با تمام شیطنتهای غربیها در دوران مذاکره با سولانا میشد از طریق مودالیته مسئله را زودتر حل کرد و نگذاشت مسئله تا این زمان به طول بیانجامد.
- غصه خوردن خیلی دردی را دوا نمیکند و باید برای آینده برنامهریزی کرد. برای شهر قم باید یک افق درازمدت را در نظر گرفت.
- ما نمیگوییم تمام مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم است، قطعا اینگونه نیست، یعنی مشکلات داخلی ما کمتر از مشکلات خارجی نیست ولی قبول کنید که تحریمها لطمات بسیاری را به اقتصاد ما میتوانست بزند که الحمدالله طوری حل شد که هم دانش هستهای را حفظ کردیم و هم تحریمها برداشته شد.
- ما معجزه مهمی در بحث بررسی و تصویب طرح برجام در مجلس هم انجام ندادیم، زیرا برخی در کشور ظرف ۲ ساعت نیز ۳۰۰ مصوبه داشته اند! و این رفتار مورد تمجید عده ای قرار گرفت!
- تعیین تکلیف مسئله برجام در مجلس، مربوط به تصمیمگیری ۲۰ دقیقهای در مجلس نبود، بلکه تمام این مسائل در نظام بحث شد و چیزی نبود که ساده از کنار آن بگذریم و این مسائل تا تدوین طرح اولیه حدود ۲ ماه به طول انجامید.
- طرح موضوع اختلاف من و رهبر معظم انقلاب از سوی برخی افراد، از عجایب روزگار است.
- من از ابتدای بحران سوریه، طرفدار مقاومت در این جنگ بودم، زیرا از فروپاشی این کشور اسلامی تنها رژیم صهیونیستی نفع میبرد.
- من با هیچ شرکتی از جمله مرکز تفریحی زیتون نسبت و رابطهای نداشته و هیچ زمین کشاورزی ندارم، ما در قم تنها خانه پدری را داریم و چیز دیگری وجود ندارد. من عادت کردم به این گونه حرفهای تخریبی و خوب نیست که در انتخابات از این حرفها زده شود. من این مسائل را اصلا قبول ندارم زیرا معتقدم سیاستمداران در جمهوری اسلامی نباید کار اقتصادی از این صنف انجام دهند.در کل کشور مسئولان نباید وارد صحنههای اقتصادی شوند و اگر میخواهند به این حوزه پا بگذارند باید از کار سیاسی کنار بکشند.
- برای من روشن است که عوامل قضایای ۲۲ بهمن سال ۹۱ چه کسانی هستند، اما قطعاً این حادثه یک اقدام سازماندهی شده بود.
- مجلس از اقدامات درست دولت حمایت میکند، البته شاید در برخی از کارها مانند بودجه و برنامه ششم توسعه با دولت اختلافنظر داشته باشیم، اما این اختلافنظرها موجب جدال سیاسی نمیشود و در بسیاری از مسائل مانند مسئله هستهای بین دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد.
لازم به ذکر است که مشروح مصاحبه ویژه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به زودی منتشر خواهد شد.
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