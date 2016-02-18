تشکیل ۲ پرونده تخلف انتخاباتی در قم/ جمع آوری آرا با ۶۱۳ صندوق

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار قم در نشست مشترک کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با مسئولان ستاد انتخابات قم که بعد از ظهر پنجشنبه در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، ضمن اشاره به حضور گسترده مردم قم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بر حضور پرشور مردم در انتخابات نیز تأکید و عنوان کرد: امیدواریم هفتم اسفندماه شاهد شکوه و عظمتی دیگر برای ملت ایران باشیم.
سید مهدی صادقی در ادامه با تأکید بر رعایت اخلاق و قانونمداری در تبلیغات عنوان کرد: تخریب نکردن کاندیداها و دقت در سخنرانیها و عملکردهای تبلیغاتی باید سرلوحه اقدامات باشد.
تشکیل چهار ستاد انتخاباتی
فرماندار قم در ادامه این جلسه طی سخنانی با اشاره به شکلگیری چهار ستاد انتخابات فرعی، محل استقرار این ستادها را ساختمان آموزش و پرورش این مناطق عنوان کرد و افزود: ۵۱۵ صندوق اخذ رأی در شهر قم و ۹۷ صندوق نیز در شهرها و بخشهای تابعه آرای مردم استان قم را جمع آوری میکنند.
رضا سیار با اشاره به اینکه شهر قم به ۸ منطقه شهری تقسیم شده است، گفت: هر یک از کاندیداها میتوانند در هر منطقه دو ستاد یکی برای برادران و دیگری برای خواهران تشکیل دهند که در نهایت هر کاندیدا میتواند ۱۶ ستاد انتخاباتی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه نصب هر گونه بنر و عکس خارج از قطع اعلام شده قانونی خلاف است، تأکید کرد که با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
دادستان قم نیز یکی دیگر از سخنرانان این جلسه بود که به فعالیت ۱۰ ساله خود در قم اشاره و عنوان کرد: طی ۱۰ سال فعالیت در این شهر امسال، اولین بار است که ۲ پرنده با موضوع انتخاباتی در قم تشکیل شده است.
مصطفی برزگر گنجی موضوع یکی از پروندهها را تشویش اذهان عمومی و دیگری را تبلیغات زود هنگام عنوان و گفت: بنابر قانون پروندهها تشکیل شده و بعد از انتخابات به جرایم رسیدگی میشود.
رصد کامل فضای مجازی
وی در توصیههایی به کاندیداها با اشاره به اینکه درباره صحت مطالبی که منتشر میشود باید تحقیق کامل صورت گیرد، به تبلیغات در فضای مجازی اشاره و ابراز داشت: نباید در این فضا کسی را تخریب کرد و یا مطلبی را انتشار دارد که صحت نداشته باشد.
دادستان قم با بیان اینکه اخباری مبنی بر فعالیت برخی از گروهها در راستای تخریب چهرههای خاص اقداماتی را انجام میدهند وجود دارد، بر رصد کامل فضای مجازی تأکید کرد.
تأکید بر بیطرفی مجریان برگزاری انتخابات
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ما به عنوان نماینده وزارت کشور و همچنین با توجه به تأکید ریاست جمهوری نهایت بیطرفی را نسبت به کاندیداها داریم، گفت: شرایط کنونی کشور و همچنین اتفاقاتی که در کشورهای همسایه در حال رخ دادن است ایران را در برههای حساس قرار داده که این امر میطلبد تا مردم در انتخابات، حضور حداکثری داشته باشند.
احد جمالی رقابت سالم، عدم تخریب رقبا، در نظر گرفتن منافع ملی، اخلاقمداری و عدم جوسازیها را از جمله مسائلی عنوان کرد که کاندیداها باید بدان توجه داشته باشند.
وی تعداد واجدین شرایط حضور در انتخابات قم را ۷۶۸ هزار و ۷۳۰ هزار نفر عنوان کرد که میتوانند با حضور در پای صندوقهای رأی از بین ۸۴ نامزد تأیید صلاحیت شده سه نفر را روانه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کنند.
