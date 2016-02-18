به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای صبای قم و استقلال خوزستان اظهار داشت: با توجه به نتایجی که در بازیهای اخیر کسب کردهایم میخواهیم در بازی فردا پیروز میدان باشیم و نتایج نامطلوب اخیر را جبران کنیم.
وی افزود: برای پیروزی و کسب ۳ امتیاز به دیدار استقلال خوزستان میرویم و چارهای جز کسب پیروزی نداریم و فردا برای کسب برد هر کاری که لازم باشد انجام میدهیم.
سرمربی صبا گفت: هدف ما این است که به روزهای خوب خود بازگردیم و تمام تلاش خود را به کار میبندیم که در پایان فصل در رتبه مناسبی قرار بگیریم و بتوانیم در بالای جدول حضور داشته باشیم.
دایی بیان داشت: صبا به هیچی تیمی باج نمیدهد و در بازی قبل برابر پدیده هم از نظر فنی تیم برتر میدان بودیم اما موقعیتهای زیادی را از دست دادیم و باید به فکر جبران مافات باشیم.
وی عنوان کرد: برای تیم استقلال خوزستان احترام خاصی قائلم و عبدالله ویسی تیم خوبی ساخته و پرداخته کرده است و بازی برابر تیمی که صدرنشین لیگ برتر است نمیتواند آسان باشد.
سرمربی تیم صبای قم تصریح کرد: در بازی با پدیده از محمد بائوج رضایی و داوود بهادری برای نخستین بار استفاده کردیم که هر دو بازیکن عملکرد خوبی داشتند و داوود بهادری هم برای نخستین بار در پستی غیرتخصصی به کار گرفته شد و عملکرد وی ما را به آینده امیدوار کرد.
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