به گزارش خبرنگار مهر، سید كریم داوودی ظهر پنجشنبه در یكصد و بیست و دومین جلسه علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر با اشاره به لزوم آماده‌سازی شهر اصفهان برای میزبانی از مهمانان نوروزی اظهار داشت: معاونت خدمات شهری و سازمان زیبا‌سازی بحث نور‌پردازی و راه‌اندازی آبنما‌ها و ترمیم و كاشت درخت در پاركی را به صورت شایسته برنامه‌ریزی كنند.

وی با بیان اینکه معاونت فرهنگی و مدیریت سازمان فرهنگی و تفریحی برنامه‌ریزی‌های متعدد برای برگزاری جنگ شاد نشاط‌ آور و فرهنگی در فضا‌های عمرانی شهر به وی‍ژه پارکهای حاشیه زاینده رود و پارکهای بزرگ مانند غدیر، ناژوان و صفه را انجام دهند، ابراز داشت: همچنین معاونت فرهنگی و مدیریت سازمان فرهنگی و تفریحی برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری تئاتر و طنز در سالن‌های مركز شهر حتی سالن‌های متعلق به سازمان دولتی مانند هلال احمر، بهزیستی و شهرداری را با استفاده از هنرمندان جوان انجام بدهند.

نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر با تاكید بر اینكه پس از دو ماه كار مدوام اعضای شورا و مدیران شهرداری همزمان با تدوین ۹۵ جهت تراكم سال آینده و نحوه محاسبات آن را آماده كرده‌ایم، افزود: امیدواریم از این تاریخ به بعد محاسبات طبق مصوبات باشد و به صورت شفاف ارائه و در اختیار متخصصان قرار بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح‌های اجرایی در شهرداری باید در راستای ارتقای كیفیت خدمات به شهروندان باشد، اضافه کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اتفاقات خوبی را در آینده اصفهان شاهد خواهیم بود.

تقاطع مقابل کوی استادان اصلاح شود

محمدرضا فلاح، نائب رئیس كمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه فوق‌العاده اظهار داشت: هر طرحی كه در شورا و شهرداری مطرح و اجرا می‌شود، باید در راستای بالا بردن كیفیت خدمات به شهروندان و تسریع در امور آنها باشد.

وی اضافه كرد: متاسفانه با واگذاری برخی از امور شهر‌سازی به دفاتر پیشخوان نه تنها كیفیت خدمات ارتقاء‌ پیدا نكرده و سرعت و تسریعی در امور مردم صورت نگرفته، بلكه معضلات و مشكلاتی را برای شهروندان به همراه داشته است.

نایب رئیس كمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برخی مناطق شهرداری یک هفته‌ای جواب استعلامات ادارات را می‌دادند و حتی منطقه‌ای در شهرداری داشتیم كه دو روزه جواب استعلام ادارات و و ارباب رجوع را می‌داد بدون اینكه ریالی بابت این خدمات نیز دریافت كنند، ابراز داشت: متأسفانه با واگذاری برخی از خدمات شهرسازی به دفاتر پیشخوان جواب استعلام ها به پیش از دو هفته افزایش و بابت هر استعلام نیز مبالغی بیش از انجام خدمات از شهروندان دریافت می‌كنند.

وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع از همكاران و شهرداری درخواست می‌كنم كه هر چه سریع تر نسبت به این موضوع واكنش نشان داده و اجازه ندهند بیش از این نارضایتی مردم ادامه پیدا كند.

فلاح با بیان اینکه چند ماهی است مدیریت فرهنگسرای كوثر در منطقه ۱۵ درب پاركینگ فرهنگسرا را بدون توجیه بر روی ارباب رجوع بسته است، افزود: از سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری این سوال را دارم كه با چه توجیهی درب پاركینگ فرهنگسرا بسته شده است.

وی افزود: مقابل كوی استادان دانشگاه اصفهان واقع در خیابان هزار جریب تقاطعی وجود دارد كه متأسفانه به صورت متوسط هفته‌ای یك یا دو تصادف رخ می‌دهد كه ضرورت دارد معاونت حمل و نقل ترافیک نسبت به اصلاح این تقاطع اقدام كند.