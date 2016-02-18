پیروزی پرسپولیس برابر سایپا در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سایپا و پرسپولیس از ساعت ۱۶ امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان برانکو ایوانکوویچ به پایان رسید. احمد نوراللهی در دقیقه ۱۰ از روی یک شوت زیبا دروازه سایپا را باز کرد.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که مثل چند دیدار گذشته پرسپولیس هواداران این تیم استقبال خوبی از بازی انجام دادند و حضور پرتعدادی در ورزشگاه آزادی داشتند. پرسپولیس در شرایطی به مصاف سایپا رفت که بهترین گلزن خود و لیگ یعنی مهدی طارمی را به خاطر محرومیت در اختیار نداشت.

سرخپوشان که با حمایت تماشاگران بازی را هجومی آغاز کردند در همان دقایق ابتدایی توسط احمد نوراللهی به گل برتری دست پیدا کردند. نوراللهی که در دو بازی گذشته سرخپوشان مورد غضب برانکو قرار گرفته بود در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت و خیلی زود هم دروازه حریف را باز کرد.

سایپا در دقیقه ۲۰ این دیدار می توانست توسط مهدی ترابی بازی را به تساوی بکشاند اما لوبانف دروازه بان پرسپولیس در موقعیتی تک به تک توپ را از بازیکن سایپا گرفت. شاگردان برانکو مثل دیدارهای گذشته نمایش قابل قبولی داشتند و توانستند نیمه اول را با برتری یک بر صفر به رختکن بروند.