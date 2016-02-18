همایش تجلیل از منتخبان هیئات مذهبی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش استانی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی با حضور مسئولان کشوری و استانی امروز پنجشنبه در تالار زیتون بنیاد شهید کرمانشاه برگزار شد.

همزمان با این همایش مراسم تجلیل از منتخبان هیئات مذهبی و تقدیر از پیرغلامان حسینی نیز در این تالار انجام شد.

در این همایش محمد تقی مقدسی رئیس شورای هیئات مذهبی استان کرمانشاه، آقای لارتی پیشکسوت عرصه هیئت‌داری، حسینعلی یوسفی به عنوان پیرغلام حسینی مورد تقدیر و تجلیل از سوی مسئولان قرار گرفتند.

همچنین سلام رخشان پور، محمدرضا پیرعلی منش، فیض‌الله نوری، علیشاه باوند پور، حاج علی اشرف اشرفیان به عنوان پیرغلامان حسینی تجلیل شدند و حمیدرضا نادری نیز به عنوان خادم مذهبی مورد تجلیل قرار گرفت.

افسانه تیرانداز مسئول هیئات مذهبی بانوان استان کرمانشاه نیز از منتخبان هیئات مذهبی بود و مورد تجلیل قرار گرفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در این همایش اظهار داشت: استان کرمانشاه همواره کمترین آسیب را در خصوص عزاداری ایام فاطمیه داشته است.

حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی خواستار برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات ایام سوگواری فاطمیه شد.

وی به انتخابات پیش‌روی نظام اشاره کرد و افزود: باید با همکاری مجریان انتخاباتی و مسئولان شور و شوق و نظم و آرامش لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه انجام شود.