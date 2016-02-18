کشف بیش از ۴۰۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قزوینه‌ای بعدازظهر پنجشنبه در شورای مواد مخدر استان همدان اقدامات مبارزه‌ای و مقابله‌ای را بازدارنده دانست و یادآور شد: کنترل مجرمان و قاچاقچیان سابقه‌دار در جامعه بازدارنده بوده و اگر اقدامات مبارزه‌ای و مقابله‌ای و پیگیری‌های شدید نباشد شاهد وضعیت بدتری بودیم.

قزوینه‌ای با تأکید بر اینکه برای افزایش امنیت عمومی جامعه تلاش می‌کنیم، افزود: در سال جاری ۱۱ جلسه کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر تشکیل شده که خروجی‌های خوبی در حوزه مبارزه با خرده‌فروشان، باند‌ها و شبکه‌ها و شناسایی اماکن مخروبه داشته است.

وی مجموع کشفیات مواد مخدر استان در سال جاری را ۴ هزار و ۱۱۸ کیلوگرم عنوان کرد و ادامه داد: در این خصوص ۶ هزار و ۹۲ قاچاقچی و خرده‌فروش دستگیر و یک‌هزار و ۴۹۵ معتاد جمع‌آوری شد که در مجموع ۸ هزار و ۳۹۷ نفر دستگیری داشتیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان بیان کرد: ۸۹ باند توزیع مواد مخدر منهدم شده و ۱۹۰ خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۱۹ قبضه اسلحه جنگی نیز از قاچاقچیان کشف شده است.

وی به پاکسازی نقاط آلوده استان در ۶۲۶ مرحله عملیات اشاره کرد و گفت: ۴۳۴ مرحله اجرای کنترل طرح محور مواصلاتی و ۳۰ مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سال جاری اجرا شد.

قزوینه‌ای با اشاره به فعالیت‌های آموزشی عنوان کرد: ۳۷ هزار و ۹۲ نفر تحت آموزش آگاه سازی قرار گرفتند که بیشتر از جامعه دانش‌آموزی استان بود و ۱۳ هزار و ۱۲۰ برگ بروشور شناخت مواد مخدر و آسیب‌های آن نیز در جامعه توزیع شد.

معاون دادستان استان همدان نیز با اشاره به برگزاری هفت جلسه در کمیته حقوقی با ۲۷ مصوبه اظهار داشت: هم‌اکنون ۶ هزار و ۱۵۱ نفر موجودی زندانیان استان است که ۶ هزار و ۱۱ نفر از این تعداد مرد و ۱۴۰ نفر نیز از بانوان هستند که از تعداد کل زندانیان ۳ هزار و ۲۶۳ نفر ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارند.

علی ترکاشوند با بیان اینکه ۷۰ درصد زندانیان مستقیم و یا غیرمستقیم با مقوله مواد مخدر مرتبط هستند، عنوان کرد: ۹۷ درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدر مرد و سه درصد زن هستند.