۹۰۰۰ عامل اجرایی آماده برگزاری انتخابات در ارومیه هستند

عباس حسن خانی در گفتگو با خبرنگار ارومیه با بیان اینکه ارومیه در آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور قرار دارد افزود: تمامی نیروهای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارند تا این انتخابات را هر چه باشکوهتر و بدون هیچ گونه مشکل برگزار کنند.

وی با بیان اینکه ۴۱۳ شعبه برای اخذ آرای مردم در شهرستان ارومیه پیش بینی شده است اظهارداشت: از این تعداد، ۲۸۲ شعبه ثابت و ۱۳۱ شعبه اخذ رای سیار خواهد بود.

فرماندار ارومیه با بیان اینکه ۷۳۲ هزار و ۹۰۲ نفر واجد شرایط رای در هفتم اسفندماه هستند عنوان کرد: در شهرستان ارومیه تعداد ۴۳ نفر تایید صلاحیت شده اند و از امروز تبلیغات خود را آغاز کرده اند.

وی با اشاره به آمادگی شهرستان ارومیه برای برگزاری انتخابات پرشور اضافه کرد: تامین نیروی انسانی برای شعب اعم از اجرایی و کاربر رایانه ای، تامین خودروی شعب و ستاد، تامین تجهیزات رایانه ای، مکان سنجی شعب اخذ رای، ثبت نام و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و ابلاغ به آنها از جمله اقدامات برای برگزاری هر چه بهتر و سالم انتخابات در این شهرستان است.

حسن خانی تامین اقلام و وسایل مورد نیاز اخذ رای، برگزاری کلاس های آموزشی برای عوامل اجرایی و برای نامزدها، تهیه و توزیع دفترچه های قوانین و مقررات برای داوطلبان و عوامل اجرایی و تمهیدات لازم برای انتشار آگهی انتخاباتی را از دیگر اقدامات فرمانداری ارومیه ذکر کرد.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت های دینی برای مجلس انتخاب خواهند شد.

شهرستان های ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب ۹ مرکز حوزه اصلی و شهرستان های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، اشنویه، سردشت، شاهین دژ و تکاب هشت مرکز و حوزه فرعی انتخابات در آذربایجان غربی اعلام شده است.