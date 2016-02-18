مجلسی می خواهیم که در راس امور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عارف عصر امروز در نخستین همایش انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت که در سالن ورزشی حجاب در تهران برگزار شد، با بیان اینکه امروز و شش روز قبل از انتخابات مجلس می خواهیم جشن پیروزی ۷ اسفند را بگیریم، اظهار داشت: خوشحالم که در اولین روز تبلیغات در جمع شما جوانان و نخبگان و سرمایه های معنوی کشور حضور می یابم.

وی با اشاره به مناسبت ۲۹ بهمن و سالروز قیام مردم تبریز گفت: وظیفه ما پاسداری از خون شهدا و پیمودن راه آنان است.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه ۳۰ نامزد ائتلاف اصلاح طلبان وحامیان دولت اولین حرکت تبلیغی خود را با میثاق مجدد با آرمانهای امام و شهدا در بهشت زهرا انجام داده اند، تصریح کرد: امیدوارم با رای مردم خوب تهران کاری کارستان انجام شود.

عارف با اشاره به اولویت های ائتلاف اصلاح طلبان برای جامعه زنان گفت: افتخار داریم که امروز بیش از ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاهها متعلق به زنان است و امروز برنامه های توسعه عمدتا به سمت نرم افزار می رود و زنان نیز نشان داده اند که در بخش های نرم افزاری نسبت به مردان دست برتر و بالاتری دارند.

وی ارتقاء نرخ مشارکت زنان از ۱۲ درصد به نرخ مطلوب را یکی از اهداف اصلاح طلبان خواند و اظهار داشت: یکی از راههای موثر در این زمینه نهاد قانونگذاری است و مجلس می تواند این مسیر را هموار کند.

این نامزد ائتلاف اصلاح طلبان، رفع تبعیض در استخدام ها، کنار گذاشتن سهمیه بندی جنسیتی در گزینش دانشگاهها و تامین امنیت زنان در همه محیط ها به ویژه محیط کار را از اولویت های این ائتلاف در حوزه زنان توصیف کرد و گفت: الگویی که در مجلس برای زنان انتخاب می کنیم حضرت زهرا(س) و حضرت زینب کبری(س) قهرمان کربلا است.

وی با بیان اینکه یک برنامه جامع ۱۲۶ بندی برای مجلس آینده طراحی کرده ایم، افزود: مجلسی می خواهیم که در رأس امور و بدنبال آرمانهای ملت باشد.

عارف گفت: مجلسی می خواهیم که یاور دولت باشد و خود را در اجرای برنامه ها، کنار دولت ببیند.

وی با تاکید بر اینکه از همه می خواهیم که به هر ۳۰ نامزد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران رای بدهند، ادامه داد: نیاز به رأی شما داریم و خواهش می کنم در نوشتن نام ۳۰ نامزد مجلس و ۱۶ نامزد مجلس خبرگان خسته نشوید، چرا که این مسئله ارزش آن را دارد که ۴ سال مجلسی داشته باشیم که دغدغه مطالبات مردم را داشته باشد.

عارف ادامه داد: مجلسی می خواهیم که برای انتصاب یک مدیر، وزیری را استیضاح نکند و تحقیق و تفحص نکند؛ مجلسی می خواهیم که وزیری مانند دکتر فرجی دانا را استیضاح نکند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان افزود: مجلسی می خواهیم که شاهد برجام های مختلف در امور داخلی کشور باشیم و این باید در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد.