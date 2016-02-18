به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد بعدازظهر پنجشنبه در جلسه علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر اصفهان که به منظور تصویب برنامه اصفهان ۱۴۰۰ و بودجه سال ۹۵ شهر برگزار شد، اظهار داشت: برنامه اصفهان ۱۴۰۰ طلوع دوباره کهنشهر اصفهان است که سپیدهدم آن در آستانه انتخابات با بودجه سال ۹۵ اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه برنامه اصفهان ۱۴۰۰ قطبنمای شهر اصفهان محسوب میشود، افزود: توزیع عادلانه خدمات و امکانات و محرومیتزدایی از مهمترین اولویتهای برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است.
شهردار اصفهان اظهار داشت: کاهش آلایندهها، تقویت حمل و نقل عمومی، سرمایهگذاری و مشارکتها با اولویت گردشگری، توسعه زیرساختهای سازگار با محیط زیست، روانسازی عبور و مرور و ارتقا فرهنگ شهروندی از دیگر اولویتهای برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است.
وی به ویژگیهای برنامه پنج ساله شهر اشاره کرد و افزود: حرکت به سمت پیامدمحوری به جای اقداممحوری، حرکت به سمت برنامهریزی شهری و منطقهای، حرکت به سمت توسعه شهر با مشارکت مردم، رصد و ارزیابی عملکردها در دو سطح راهبردی و عملیاتی از ویژگیهای برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است.
جمالینژاد با بیان اینکه تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۰ بر اساس دو رویکرد هدفسو و مشکلسو انجام شده است، گفت: پیشرفت و تحول شهر از مهمترين ویژگیهای برنامه است.
وی به تصویب بودجه سال ۹۵ شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: بودجه قدمهای اولیه را در راستای بودجهریزی عملیاتی برداشته و تلفیق اعتبارات نقدی و غیرنقدی انجام شده است.
شهردار اصفهان افزود: در تدوین بودجه اعتبارات نگهداری، تجهیز و توسعه شهر تفکیک شده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه در فرآیندی منطقی و در فضایی کاملا تعاملی تدوین شده است، افزود: در تدوین بودجه سهم درآمدهای پایدار، ردیفهای اعتباری در راستای اجرای پروژههای مشارکتی و اعتبارات محرومیتزدایی افزایش یافته است.
جمالینژاد اضافه کرد: همچنین در بودجه سال آینده به تخصیص منابع به اولویتهای راهبردی برنامه، توسعه حمل و نقل عمومی، مدیریت هوشمند ترافیک، افزایش پهنههای فضای سبز، مدیریت منابع آب و خاک و حرکت به سمت شهرهای تابآور توجه ویژهای شده است.
مشارکت اجتماعی و فرهنگی مطالبه کلی شورای شهر اصفهان است
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان هم در این جلسه گفت: مشارکت اجتماعی و فرهنگی در ابعاد مختلف حوزه فرهنگی از جمله رویکردها و مطالبات جدی شورا از مدیریت شهری است.
اصغر آذربایجانی با بیان اینكه ماندگاری نظامها و ساختارهای حکومتی در ادوار تاریخی بر مبنای دو مولفه اساسی مشروعیت و مقبولیت حکومتها بوده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این دو ویژگی توانسته از تمام تنشها در دورانهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سازندگی و دوران حاضر به سلامت عبور كند.
وی با اشاره به اینكه انقلاب اسلامی ایران توانسته علمدار جریان و حرکت مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از مردم مظلوم قرار بگیرد، اضافه كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان ولایت فقیه مولفه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاكید بر اینكه در دوران انقلاب رهبری حضرت امام (ره) و در دوران کنونی رهبری آیتالله خامنهای مشروعیت نظام را متبلور ساختهاند، چرا که آنها ستون خیمهگاه نظام بوده و جهتنمای حرکت انقلاب و نظام مقدس جمهوری در تمام عرصهها و زمانها بودهاند، گفت: مردمی بودن و حضور مردم در تمام ارکان حکومتی و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی سبب شد کشور در مقیاس دیگر ساختارهای حکومتی در بالاترین رده مقبولیت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: حضور مردم در تمام صحنهها در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، مشارکت در امر سازندگی کشور و حضور مردم در عرصههای انقلاب، استحکام پایههای نظام را در تمام عرصهها نشان میدهد.
آذربایجانی با اشاره به حضور حداکثری مردم در مراسمهای ملی و مناسبتی از جمله نهم دی ماه و ۲۲ بهمن تاكید كرد: رهبر معظم انقلاب در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه از اعماق دل از حضور پرشور و حماسهآفرینی مردم تشکر کردند.
وی با بیان اینكه حضور حداکثری مردم در انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی از دیگر شاخصههای بالا بودن مقبولیت نظام است، افزود: هفتم اسفند ماه تبلوری دیگر از اراده مردم بابصیرت و انقلابی در پای صندوقهای رای است و حساسیت این دوره از انتخابات را رهبر انقلاب در سخنرانی دیروز خود بیان کردند که دشمن به دنبال اعمال نفوذ در انتخابات است و مردم در نقطه مقابل خواست دشمن عمل کنند.
رئیس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینكه مردم باید در انتخاب نمایندگانی بهتر از لحاظ ایمان، اخلاص، آماده برای حضور در میدانهای انقلاب، دردشناسترین و دردمندترین نسبت به نیارهای مردم، بیگانهستیز، صادق در گفتار و رفتار توجه كنند، گفت: مردم ایران در انتخابات هفتم اسفند مسیر دشوار دیگری نیز از انقلاب را طی میکنند و مقبولیت بالای نظام را به رخ دشمنان نظام خواهند کشید.
وی اظهار داشت: انتظار میرود ستاد انتخابات استان در فضاسازی شهری و استانی زمینه شور انتخاباتی را فراهم كنند تا این شور بیش از گذشته در فضای جامعه متبلور شود.
آذربایجانی با تاكید بر اینكه ایجاد بسترسازی برای افزایش زمینه مشارکت اجتماعی و فرهنگی در ابعاد مختلف حوزه فرهنگی از جمله رویکردها و مطالبات جدی شورا از مدیریت شهری است، ادامه داد: استفاده از ظرفیت گروههای مردمی در حوزه فرهنگی سبب تسریع در روند فعالیتهای فرهنگی و افزایش بهرهوری در این حوزه شده است.
وی با اشاره به اینكه از مواردی که در بودجه ۹۵ قابل ملاحظه است، حجم بالای پروژههای مشارکتی در حوزه فرهنگی، ورزشی در مناطق و شهرداری مرکزی که به دنبال این رویکرد شرایط آن مهیا شده است، تصریح كرد: ایجاد ساز و کار تخصصی و عملیاتی برای حصول و به ثمر نشستن پروژههای مشارکتی باید به صورت جدی مورد دغدغه حوزه فرهنگی شهرداری
قرار بگیرد.
رئیس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه كرد: حوزه فرهنگی باید با فراهم آوردن سازو کارهای لازم پیگیری برای تحقق ۱۰۰ درصدی تمام پروژههای مشارکتی در حوزه فرهنگی، ورزشی را انجام داده و گزارش آن را به شورا ارائه کند.
وی با بیان اینكه توجه جدی به بخش مشارکت در حوزه نرم افزاری و برنامهای با توجه به رویکرد محله محور و فعال شدن بخش فرهنگی مناطق نیز بسیار ضروری است، تاكید كرد: مدیریت شهری میتواند با هدفگذاری محتوایی متناسب با بوم و مناطق مختلف شهری با حمایت از گروههای مردمی و فرهنگی حرکتهای جریان دار و تاثیرگذار فرهنگی در دل محلات و مناطق را انجام بدهد.
آذربایجانی با تاكید بر اینكه با توجه به آغاز این رویکرد در سال جاری باید طراحی ساختار فرایند و رویکرد مشارکتی تقویت شود و در سال ۹۵ شاهد تحول جدی در بخش مشارکتی در اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر باشیم، افزود: باید به منظور استفاده شهروندان اصفهانی و مسافران در ایام نوروز از طرحهای فرهنگی، اجتماعی برنامهریزی شود.
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