فشار زیادی روی تیم سپاهان بود/ باید سخت تلاش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور استیماچ در نشست خبری پس از دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و سپاهان با خبرنگاران اظهار داشت: بازی خیلی سختی بود و تماشاگران اهمیت و انرژی بازی را بالا برده بودند که ما نیز نتوانستیم در این بازی خارج از خانه امتیاز بگیریم.

وی سپس با تاکید بر اینکه باید برای بازی های آینده تمرکز داشته باشیم، افزود: باید سخت تلاش کنیم و خودمان را برای بازی های جام باشگاه های آسیا آماده کنیم.

استیماچ همچنین با بیان اینکه باید روی قوای ذهنی بازیکنانمان کار کنیم، ادامه داد: ما چند بازی است که خوب بازی می کنیم ولی نتیجه نمی گیریم که باید این موضوع برطرف شود.

سرمربی سپاهان اصفهان با اشاره به اینکه در دو دقیقه آخر اشتباهات زیادی داشتیم و برای همین باختیم، ابراز داشت: ما می توانستیم فوتبال خیلی بهتر و زیباتری را بازی کنیم ولی این چنین نشد.

وی سپس گفت: شرایطی در تیم وجود دارد که باعث می شود بازیکنان نتوانند بهترین عملکرد خود را در زمین داشته باشند.

دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و سپاهان از چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر که از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام(ره) به مصاف هم رفتند با برتری دو بر یک تیم تراکتورسازی در تبریز به پایان رسید.