۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۵۰

محمد پنجعلی:

پرسپولیس مستحق تساوی نبود/ باید هوشیارانه تر بازی می کردیم

مدافع پیشین پرسپولیس با بیان اینکه این تیم بازی خوب و زیبایی از خود ارائه کرد، گفت: مستحق تساوی نبودیم و باید در دقایق پایانی هوشیارانه تر بازی می کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پنجعلی پس از تساوی یک بر یک پرسپولیس مقابل سایپای تهران از هفته بیست و یکم لیگ برتر با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان پرسپولیس گفت: بازی قابل قبولی ارائه کردیم و حتی می توانستیم برنده دیدار باشیم اما در لحظات پایانی پیروزی را با تساوی عوض کردیم.

وی تاکید کرد: در نیمه اول شاهد یک بازی بسیار خوب از پرسپولیس بودیم و حتی می توانستیم به گل های دیگر نیز دست پیدا کنیم اما از موقعیت های بدست آمده استفاده نکردیم و در نیمه دوم هم سایپا  فشار زیادبی بر روی دروازه ما آورد و از غفلت مدافعان ما سود بردو توانست گل تساوی را وارد دروازه پرسپولیس کند.

محمد پنجعلی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید در دقایق پایانی هوشیارانه تر بازی می کردیم زیرا فوتبال ۹۰ دقیقه است و نباید فکر کنیم که چون یک گل به حریف زده ایم پس پیروز میدان خواهیم بود.

