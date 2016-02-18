مشهد ۲۰۱۷ فرصتی بی نظیر برای توجه جهان اسلام به ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای عالی سیاست گذاری ملی پایتخت فرهنگ اسلامی در استانداری خراسان رضوی گفت: برگزاری پرشور برنامه های مشهد ۲۰۱۷ یک وظیفه معنویی و اخلاقی است و تمامی مردم ایران ومسئولان برای برگزاری باشکوه این رویداد فرهنگی تلاش می کنند.

وی افزود: دولت با توجه به میزان منابع و با نگاه همراهی به وزارت خانه ها برای کمک به برگزاری برنامه های مربوط به مشهد ۲۰۱۷ دستورات لازم را خواهد داد.

جنتی با بیان اینکه تمهیدات و برنامه های بسیار آبرومندانه مناسبی در این رابطه در نظر گرفته شده است افزود: دولت برای ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در راستای همین مناسبت شرایطی را فراهم خواهد کرد که سرمایه گذاران بخش خصوصی با تسهیلات بانکی مناسب در این رابطه سرمایه گذاری کنند.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان دستگاه های اجرایی برای استفاده بهینه از این ظرفیت است ادامه داد: این رویداد مهم فرصت بی نظیری برای توجه بیشتر کشورهای اسلامی به شهر مشهد و نظام جمهوری اسلامی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم برنامه ریزی دقیق با در نظر گرفتن امکانات موجود و منابع مالی در دسترس تاکید کرد و ادامه داد: تلاش های لازم برای برگزاری اجلاس های مختلف کشورهای اسلامی در شهر مشهد و جلب مشارکت های بخش خصوصی در دستورکار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه باید برای پروژه های دست یافتنی برنامه ریزی شود، خاطر نشان کرد: هر وزارتخانه اعتباراتی را در اختیار دارد که می توان با گفت وگو با وزرا بخشی از آن اعتبارات را به مشهد ۲۰۱۷ اختصاص داد.

جنتی با تاکید بر این موضوع که در این راستا نیازمند تعریف چند پروژه بزرگ ملی است ادامه داد: در این راستا باید چندین پروژه شاخص در مشهد شناسایی و اعتبار لازم تامین شود.

وی با اشاره به اینکه اجلاس وزاری فرهنگ کشورهای اسلامی هر دو سال یکبار در یکی از کشورهای اسلامی برگزار می شود، تصریح کرد: ارتباطی بین لزوم برگزاری این اجلاس در کشوری که به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی معرفی شده وجود ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از سال ۲۰۱۱ همه ساله سه کشور از حوزه کشورهای افریقایی، اسلامی و اسلامی غیر عربی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی معرفی می شود و در مصوبات آیسسکو موردی در رابطه با لزوم برگزاری اجلاس وزرا در این پایتخت ها وجود ندارد.

اداره کشور معجزه بود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با بیان اینکه کاهش درآمدهای دولت سد راه بسیاری از اقدامات فرهنگی و عمرانی در کشور در طی سال جاری شد بیان کرد: اداره کشور امسال و با توجه به درآمد های دولت بیشتر شبیه معجزه بود.

جنتی اظهار کرد: کاهش قیمت نفت از بشکه ای ۱۵۰ دلار به کمتر از ۲۵ دلار لذا دشواری های بسیاری را برای دولت امسال به همراه داشت که حتی در شرایط فعلی برای پرداخت حقوق کارمندان در بهمن ماه نیز دولت مشکل داشت.

وی افزود: با این وجود گزارشی که دیروز توسط هیئت دولت ارائه شد نشان داد که در طول یک سال گذشته فعالیت های بسیار ارزشمندی در حوزه رفع موانع تولید انجام شده است.

