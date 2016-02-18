بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان شهدای صنعت نفت دشت آزادگان

اسماعیل ایدنی شامگاه پنج شنبه در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در دست ساخت شهدای صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دانشگاه توسط شرکت ملی نفت ایران تأمین اعتبار شده و پس از تکمیل به دانشگاه علوم پزشکی اهواز تحویل داده می شود.

وی افزود: وزیر بهداشت در این بازدید در جریان آخرین روند اجرایی ساخت بیمارستان و مشکلات و موانع آن قرار گرفت و توصیه های لازم را برای تسریع در عملیات اجرایی ساخت آن ارائه داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: سطح کل زمین ۸۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع و سطح کل زیربنای آن ۲۳ هزار و ۷۳۵ متر مربع است.

ایدنی بیان کرد: این بیمارستان شامل ساختمان اصلی با بخش های بستری، اداری، جراحی، زایمان، آی. سی. یو، سی. سی. یو، آن ای سی یو، اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، دیالیز و تالاسمی است.

وی با اشاره به اینکه ساختمان های جنبی این بیمارستان جمعا به مساحت زیربنای ۶ هزار و ۲۸۵ متر مربع است، ادامه داد: این بیمارستان ۱۲۸ تخته است.