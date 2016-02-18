یک تلفن ناشناس مراکز خرید مسکو را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، پلیس شهر مسکو چندین فروشگاه اصلی این شهر را به خاطر تهدید تلفنی ناشناس تعطیل کرده است. یک منبع ناشناس تهدید به بمب گذاری در اماکن عمومی کرده بود.

به گفته پلیس یکی از مراکز تهدید شده مرکز خرید جی.یو.ام در میدان سرخ مسکو است که محل بازدید بسیاری از توریست های خارجی در روسیه محسوب می شود.

پلیس شهر مسکو می گوید در حال حاضر ۱۰ هزار نفر از ساکنان و کارمندان این منطقه تخلیه شده است و تحقیقات برای کشف بمب احتمالی ادامه دارد.

به گفته شاهدان عینی مرکز خرید آچان و گاگارینسکی در جنوب غرب شهر مسکو دیگر محل هایی بودند که توسط پلیس تخلیه شده اند. هنوز دولت روسیه واکنش رسمی نسبت به این تهدید نشان نداده است.