حضور اکثر نامزدهای ائتلاف اصولگرایان/تأکید بر یکپارچگی درانتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه همایش بصیرت افزایی و روشنگری در انتخابات با حضور نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان در شهرری برگزار شد که حاشیه های قابل توجهی داشت.

*اکثر چهره های شاخص ائتلاف اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این همایش شرکت کردند که این نشان دهنده وحدت جریان مذکور بود.

*غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، محمد نبی حبیبی، محمد سلیمانی، فاطمه آلیا، زهره طیب زاده، زهره الهیان، پرویز داودی، حسین مظفر، لطف الله فروزنده، مجتبی رحماندوست، اسماعیل کوثری، لاله افتخاری و فاطمه رهبر از جمله نامزدهای انتخابات مجلس بودند که در این همایش حضور داشتند.

*محمد جواد عامری، مهدی وکیل پور، حجت الله عبدالملکی از دیگر افرادی بودند که در این مراسم شرکت کرده و با مردم شهرستان ری دیدار کردند.

*تعدادی از چهره های لیست ائتلاف اصولگرایان نیزدر این همایش غایب بودند و حضور نداشتند.

*اعضای حاضر لیست اصولگرایان در حاشیه این مراسم با مردم شهرستان ری دیدار و به سوالات و دغدغه های تعدادی از انان پاسخ دادند.

*فعالان جریان اصولگرایی در این همایش بر ضرورت وحدت و یکپارچگی این جریان در انتخابات پیش رو برای کسب موفقیت تأکید کردند.