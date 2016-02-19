تساوی خانگی صبای قم برابر استقلال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال خوزستان عصر جمعه در هفته بیست و یکم لیگ بر‌تر فوتبال در قم برگزار شد و دو تیم در پایان به تساوی رسیدند.

این مسابقه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد و تلاش دو تیم در نیمه نخست گلی در بر نداشت اما در نیمه دوم هر تیم یک گل به ثمر رساند تا امتیازات در قم به سود سایر مدعیان تقسیم شود.

در دقیقه ۴۷ بازی، ارسال کرنر از سمت راست توسط پیام صادقیان روی دروازه استقلال خوزستان در دهانه دروازه به عبدالکریم اسلامی رسید و ضربه این بازیکن با وجود تلاش ده خسوس برای دفع توپ، به گل نخست صبا منجر شد.

در دقیقه ۵۸ مسابقه، نفوذ پیمان شیرزادی از جناح چپ و ارسال او را فرشاد جان‌فزا با ضربه سر به گوشه دروازه صبا فرستاد تا کار به تساوی کشیده شود و حامد لک نتواند در این بازی کلین شیت کند.

حامد لک، فرشید باقری، امیرحسین صادقی، مسعود حق‌جو، محمدامین آرام‌طبع، اکبر صادقی، ابوالفضل ابراهیمی، فرید بهزادی‌کریمی (۶۴- محمد اوسانی)، پیام صادقیان (۷۴- فیلیپه ماچادو)، کریم اسلامی (۹۰- محمد بائوج رضایی) و محمد قاضی بازیکنان صبای قم در این بازی را تشکیل دادند.

در ترکیب استقلال خوزستان فرناندو خسوس، محمد طیبی، موسی کولی‌بالی، پیمان شیرزادی، سیدجلال عبدی، میثم دورقی، حکیم نصاری (۸۹- فیلیپه دوس سانتوس)، فرشاد جان‌فزا (۶۶- امید سینگ)، علی‌اصغر عاشوری (۵۶- فرشاد سالاروند)، مهدی زهیوی و حسن بیت‌سعید با مربیگری عبدالله ویسی به میدان رفتند.

صبا با این تساوی خانگی برای پنجمین هفته متوالی از کسب پیروزی محروم ماند.