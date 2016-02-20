نزاع و درگیری بیش از ۱۲ هزار همدانی را روانه پزشکی قانونی کرد

علی‌احسان صالح در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در ۱۰ماهه امسال ۱۲ هزار و ۳۱۵ نفر به علت آسیب ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کرده اند، عنوان کرد: این تعداد از نظر تفکیک جنسیت شامل ۳ ‌هزار و ۴۹۴ نفر زن و ۸ هزار و ۸۲۱ نفر مرد بوده است.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۱۳هزار و ۱۷۰نفر به این منظور به پزشکی قانونی استان همدان مراجعه کرده بودند، گفت: آمار نزاع و درگیری شش درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید براینکه آمار نزاع کاهش ۶ درصدی داشته است، بیان داشت: ظاهر خون‌آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد و مراجعه کنندگان نباید در این خصوص انتظار داشته باشند.

صالح بابیان اینکه نوع جراحت و عمق آن مبنای صدور نظریه کارشناسی درباره جراحات است، گفت: برای صدور نظریه کارشناسی درباره صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.