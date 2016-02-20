سومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور با حضور حجت الاسلام سیدحسین کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور، مرتضی طلایی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور، حجت الاسلام امیدیان، نایب رئیس اتحادیه قرآنی کشور و حسین بهبودی، مهدی نادی، میثم طاهرآبادی، خاکساری و مشهدی به عنوان اعضا و انسیه سالم به عنوان بازرس اتحادیه قرآنی کشور برگزار شد.

مرتضی طلایی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور طی سخنانی در این نشست با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه گفت: مردم با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر پیوند خود با انقلاب و اسلام را نشان دادند و بیمه و پشتوانه دولت و انقلاب اسلامی شدند.

وی اظهار کرد: خدای متعال را سپاسگذاریم که این هوشمندی را در ضمیر مردم ما قرار داده و امید است به برکت قرآن در ۷ اسفندماه مردم این حماسه را تکمیل کنند و در انتخابات سرنوشت ساز خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با انتخاب بهتر نظام را بدست اهلش بسپارند.

حجت الاسلام کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور طی سخنانی در این جلسه به تشکیل مناطق هفتگانه در سطح کشور اشاره کرد و گفت: حجت الاسلام شایق، مرادی، محمودی، حسینی، حق نظری، برزگرپیشه و الهی، نمایندگان مدیرعامل اتحادیه قرآنی کشور در این هفت منطقه هستند.

وی اظهار کرد: هماهنگی کلی انجام شده و اهداف نمایندگان تعیین شده است و تاکنون در دو منطقه قم و کرمان جلسات تشکیل شده است. در استان قم مدیران کل استان نیز حضور داشتند و همدلی خوبی به وجود آمد. جلسه بعد در کرمان بود که از سوی مدیرعامل خراسان جنوبی تشکیل شده بود و این جلسه در حاشیه یک مراسم بزرگ که ویژه مدیران خانه های قرآن و عترت ترتیب داده شده بود، در بم برگزار شد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام کوششی به ارائه برنامه های سال ۹۵ اتحادیه قرآنی کشور پرداخت و گفت: برنامه ها بر اساس اولویت برنامه ریزی شده است که در صورت تأیید و تأمین اعتبار اجرایی می شود.

وی با اشاره به این که شناسایی مؤسسات قرآنی بر اساس توانمندی ها باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: نرم افزار اطلس قرآنیان آماده شده و نیاز به اجرا دارد و با توجه به ضرورت ساماندهی فعالان قرآنی که تاکنون ۱۲ هزار فعال قرآنی شناسایی شده اند، ادامه این روند باید در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام کوششی بیان کرد: مراسم تکریم مؤسسات فعال در سطح کشور و توانمندسازی مدیران مؤسسات قرآنی از ضرورت های اجتناب ناپذیر است که باید هرسال اتفاق بیافتد و ارزیابی و رتبه بندی ها نیز باید دقیق، کمی و کیفی باشد.

وی تصریح کرد: بحث اطلاع رسانی نیز باید تقویت شود همچنین برپایی نمایشگاه دستاوردها، محصولات وآثار دینی و قرآنی میتواند آثار و محصولات ارزشمند مؤسسات قرآنی را به نمایش بگذارد.

طلایی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای سال ۹۵ عنوان کرد: یکی از سیاست های اتحادیه باید تحقق منویات رهبری در حوزه قرآن باشد، به عنوان مثال باید جایگاه اتحادیه در حوزه تربیت حافظان قرآن مشخص شود که چه سهمی دارد، همچنین باید مشخص شود که چه برنامه ای برای توانمندسازی اتحادیه ها داریم. باید سرفصل برنامه ای تهیه کنیم و در ذیل آن برنامه ها تعیین شود و همچنین سرفصل برنامه های فرهنگی باید تعیین شود و بودجه ای که باید صرف شود نیز تعیین شود و هیئت مدیره هم در تأمین منابع باید تلاش کند.

وی اظهار کرد: در برنامه های حمایتی باید تهیه شناسنامه خانه های قرآن در دستور کار قرار گیرد و اطلاعات آنها وارد شناسنامه شود. مسیر امور قرآنی باید به سمت سبک زندگی قرآنی ختم شود که امروز نیاز کشور است طبق نیازسنجی ها که صورت پذیرفته و با توجه به تهدیدات که وجود دارد نشان دهنده این است که نظام خانواده هدف گذاری شده و جز با قرآن نمی توان نجات داد.

در ادامه مشهدی، از اعضای هیئت مدیره اتحادیه قرآنی کشور گفت: ظرفیت بالقوه در ادارات و نهادها در جهت ترویج فرهنگ قرآنی وجود دارد که باید شناسایی شوند همچنین بحث توانمندسازی مدیریتی مدیران مؤسسات قرآنی باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

امیدیان، نایب رئیس اتحادیه قرآنی کشور نیز طی سخنانی در این جلسه عنوان کرد: مهمترین چیزی که باید مورد پیگیری قرار گیرد، اطلس قرآنیان است زیرا تا فعالان قرآنی شناسایی نشوند، تمام موارد تحت تأثیر قرار می گیرد.

وی افزود: بحث توانمندسازی مدیران قرآنی نیز از جمله مواردی است که در برخی استان ها مثل اصفهان مدتی است که دنبال می شود و در استان های دیگر هم این ظرفیت وجود دارد. از طرح های ارائه شده از سوی استان ها مثل کاروان نور نیز می توان استفاده کرد.

پیلان نژاد، از دیگر اعضای هیئت مدیره اتحادیه قرآنی کشور با اشاره به این که مؤسسات بیشتر در زمینه مهارت های قرآنی کار می کنند، اظهار کرد: در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی آن طور که باید کار نشده است و آنچه از مؤسسات طلب کرده و بودجه بندی می کنیم، برگزاری کلاس های آموزش روخوانی، حفظ و غیره است و مؤسسات باید به مباحث فکری وارد شوند و به غنای فکری برسند.

وی بیان کرد: برای نتیجه گیری در سال ۹۵ باید از روند سنتی خارج شویم از بزرگترین آسیب هایی که وجود دارد این است که جذب مؤسسات در زمینه آقایان بسیار کم است و مؤسسات باید روش خود را تغییر دهند و در بحث پیام رسانی باید تخصصی کار شود.

مهدی نادی، از اعضای هیئت مدیره اتحادیه قرآنی کشور عنوان کرد: باید برای مؤسسات قرآنی برنامه عملیاتی کاری پیش بینی کنیم تا در کشور تأثیرگذار باشند. تمام مشکلات جامعه با پتانسیل عظیم قرآنی رفع می شود.

در این جلسه شرح وظایف مدیران مناطق هفتگانه تبیین و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد سیاست ها و راهبردهای اتحادیه کشوری مشخص شود و نقش اتحادیه کشوری و استانی مشخص شود و جایگاه اتحادیه ها تنظیم و ارائه شده و سرفصل های برنامه ای مشخص شود.

همچنین مقرر شد اعضای هیئت مدیره پیشنهادات خود را برای استفاده و تنظیم برنامه ها به اتحادیه ارسال کنند و برنامه هایی که قبلا مصوب شده و در سال ۹۴ به اتمام نرسیده تا حصول نتیجه نسبت به اجرای آن اقدام شود.

در این جلسه مصوب شد پنج سرفصل کلی برای برنامه های سال ۹۵ شامل آموزش، پژوه، تبلیغ و ترویج(فرهنگی)، حمایتی و جاری تعیین شود و مقرر گردید برنامه ها ذیل این سرفصل ها همراه با بودجه بندی مناسب تنظیم و ارائه شود و تمام طرح های استانی واصله به اتحادیه در کارگروه ویژه که اعضای آن آقایان نادی، طاهرآبادی، امیدیان، خانم حسینی و حجت الاسلام کوششی هستند، بررسی و میزان و نوع حمایت از آنان توسط اتحادیه کشوری تعیین شود.