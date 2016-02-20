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۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

زاینده رود ۲۰ روز میهمان اصفهان خواهد بود

زاینده رود ۲۰ روز میهمان اصفهان خواهد بود

اصفهان - از امروز و با باز شدن مجدد زاینده رود، این رودخانه تا بیست روز میهمان اصفهانی‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه زاینده رود که این بار برای آبیاری کشت بهاره کشاورزان اصفهانی به ویژه کشاورزان شرق اصفهان، رها شده است، صبح امروز به شهر اصفهان رسید.

زاینده رود که روز گذشته را در حوالی فلاورجان طی کرد، بعد از گذشتن از پل تاریخی اورگان و نیز شهر درچه صبح امروز به اصفهان رسید.

این بار آب زاینده رود برای اینکه پرت کمتری در مقایسه با دوره‌های قبل داشته باشد، از سد آبشار رها شده است و قرار است تا ۲۰ روز یعنی بیستم اسفندماه سال‌جاری در شهر جریان داشته باشد تا زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان، آبیاری شود.

گفتنی است؛ بعد از بسته شدن جریان زاینده رود در اصفهان، مجددا بیستم فرودین‌ماه ۹۵ اصفهان میزبان زاینده رود خواهد بود، تا آخرین مرحله آبیاری کشت بهاره کشاورزان اصفهانی نیز انجام شود.

 

 

کد مطلب 3561103

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