اولین مجله تخصصی راهنمایان گردشگری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در جریان برگزاری جشن ملی راهنمایان گردشگری که از روز گذشته آغاز شده و تا روز دوم اسفندماه در شهر اصفهان ادامه خواهد داشت، از این مجله تخصصی توسط شرکت کنندگان در این جشن رونمایی شد.

۳۰ نفر از راهنمایان گردشگری نویسنده این مجله تخصصی هستند. علاوه بر مطالب مستند، این مجله از کاغذ سنگ تهیه شده است که اولین حرکت زیست محیطی راهنمایان به حساب می آید.

همچنین در این جشن،یکی از راهنمایان گردشگری کشور از برگزاری دوره های اساسی hot به زبان فارسی توسط شش مدرس فدراسیون جهانی برای همه راهنمایان استانها خبر داد و گفت: این دوره ها که با نام کامل hands on tourist guide به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

هم اکنون نیز نشست خبری اعزای انجمن صنفی راهنمایان با خبرنگاران در حال برگزاری است.