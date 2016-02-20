  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

اولین مجله تخصصی راهنمایان گردشگری رونمایی شد

اولین مجله تخصصی راهنمایان گردشگری رونمایی شد

اولین مجله تخصصی راهنمایان گردشگری توسط انجمن صنفی راهنمایان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان به نام «گیلگمش» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در جریان برگزاری جشن ملی راهنمایان گردشگری که از روز گذشته آغاز شده و تا روز دوم اسفندماه در شهر اصفهان ادامه خواهد داشت، از این مجله تخصصی توسط شرکت کنندگان در این جشن رونمایی شد.

۳۰ نفر از راهنمایان گردشگری نویسنده این مجله تخصصی هستند. علاوه بر مطالب مستند، این مجله از کاغذ سنگ تهیه شده است که اولین حرکت زیست محیطی راهنمایان به حساب می آید.

همچنین در این جشن،یکی از راهنمایان گردشگری کشور از برگزاری دوره های اساسی hot به زبان فارسی توسط شش مدرس فدراسیون جهانی برای همه راهنمایان استانها خبر داد و گفت: این دوره ها که با نام کامل hands on tourist guide به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

هم اکنون نیز نشست خبری اعزای انجمن صنفی راهنمایان با خبرنگاران در حال برگزاری است.

کد مطلب 3561110
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه