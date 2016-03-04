خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: چند هفته ای است که موضوع بلیت فروشی و رایگان شدن ورود به ورزشگاه ها به سوژه اول فوتبال کشور تبدیل شده و اتفاقاتی در این مورد رخ داده است اما به نظر می رسد همه راهکاری هایی که تاکنون ارائه شده بیشتر به نفع اشخاص است و ثمری برای باشگاه ها نخواهد داشت. در این مورد البته سوالات زیادی هم پیش می آید؛

آیا تنها به دلیل رایگان شدن ورزشگاه‌ها بود که استقلالی‌ها هم به ورزشگاه برگشتند؟ آیا به دلیل حضور فرهاد مجیدی بود که به ورزشگاه آمدند؟ آیا هواداران استقلال به دلیل بازی پرشور استقلال دوباره عازم ورزشگاه شدند یا اینکه روز جمعه بود و هوا عالی؟

به نظر می‌رسد باید این مسئله کاملا ریشه یابی شود، هم از سوی باشگاه‌ها و هم سازمان لیگ. بی توجهی به ریشه یابی این موضوع یک اتفاق ساده رقم می‌زند و آن این است که پروسه بازگرداندن و آشتی دادن هواداران به ورزشگاه‌ها نه از مسیر درست جلو می‌رود و نه صحیح است.

البته اولین پرسش این است که چرا سازمان لیگ بلیط فروشی می‌کند که به باشگاه‌ها بدهکار باشد و باشگاه‌ها بخواهند از این طریق طلبشان را صاف کنند؟ و چرا خود باشگاه‌ها بلیط فروشی نکنند درست مثل اکثر باشگاه‌های شهرستانی که خودشان بلیط می‌فروشند و درآمدش را برمی‌دارند که اگر چنین بود به این سادگی بازی‌ها رایگان اعلام نمی‌شد.

با این حال هدف قاعدتا این است که هواداران به ورزشگاه‌ها برگردند و بلیط فروشی هم گوشه‌ای از هزینه‌های باشگاه‌ها را بدهد که برای این موضوع باید تاکید کرد که بهترین روش ریشه‌یابی است. شاید نظر سنجی باشگاه‌ها، شاید گرفتن نظر جامعه آماری و ... بتواند در این مسیر به باشگاه‌ها و سازمان لیگ کمک کند که راه بازگشت هوادران را به ورزشگاه صحیح‌تر طی کنند.

به هر حال قبل از عادت هواداران و تبدیل این سیاست به وظیفه اگر باشگاه‌ها نتوانند مسیر درست را طی کنند، کار برای آینده سخت خواهد شد اما اگر امروز دست بجنبانند بهتر می فهمند که آیا هوادارانشان به ستاره ها واکنش مثبت داده اند، به بازی در روز آخر هفته یا رایگان شدن و یا حتی تلفیقی از همه این ها بعلاوه رجز خوانی که طی روزهای اخیر بین استقلال و پرسپولیس به وجود آمده است.

حالا باشگاه های استقلال و پرسپولیس راهکاری های جدیدی را برای جذب تماشاگران در نظر گرفته اند. راهکاری هایی که به نظر می رسد بیشتر پولش در جیب اشخاص می رود تا باشگاه ها. درست است که حضور هواداران پرتعدادتر خواهد شد اما واقعیت این است که چیزی عاید باشگاه نمی شود و عواید مادی آن به جیب افراد خواهد رفت و بازهم سر باشگاه بی کلاه خواهد ماند.

شاید پرسپولیس هم بخواهد همین راه را برود. اما اگر قرار باشد تماشاگران با قیمت های بلیت ارزان وارد ورزشگاه شوند و پول هایی که با شرکت در سامانه های پیامکی می دهند نصیب اشخاص شود بازهم یک جای کار لنگ می زند و نفعی به باشگاه ها نخواهد رسید تا بدهی های آنها روز به روز بیشتر شود.