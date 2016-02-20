۶ هزار ليتر سوخت قاچاق در بويين زهرا کشف شد

سرهنگ سهراب خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان بویین زهرا در حین کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه ایست بازرسی، به یک دستگاه كامیون حامل سوخت مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، شش هزار لیتر مواد سوختنی از نوع گازوئیل کشف شد؛ برابر اعلام کارشناسان، ارزش مواد سوختنی مکشوفه، ۶۳ میلیون ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه سوخت کشف شده تحویل شرکت نفت شد عنوان کرد: در این رابطه، سه نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین زهرا با بیان اینكه برخورد نیروی انتظامی با قاچاقچیان كالا و سرمایه های ملی محكم و قاطع خواهد بود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

کشف ۱۶۵ هزار عدد انواع مواد محترقه در قزوین

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان نیز در ادامه از شناسایی محل دپوی کالای قاچاق و کشف بیش از۱۶۵ هزار و عدد مواد محترقه در یک عملیات استانی خبر داد.

سرهنگ ایرج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی سابقه دار اقدام به تهیه عمده انواع مواد محترقه و توزیع آن در سطح شهر می کند، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره پشتیبانی عملیات پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از چند روز اقدامات اطلاعاتی و استفاده از منابع مردمی، ماموران پلیس امنیت عمومی، منزل و محل دپوی کالاهای قاچاق را در شهر «اقبالیه» قزوین شناسایی کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان گفت: پس از هماهنگی با مقام قضائی و در یک اقدام غافلگیرکننده، منزل قاچاقچی مورد بازرسی قرار گرفت که در این بازرسی تعداد ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ عدد انواع مواد محترقه کشف و در این زمینه دو نفر دستگیر شدند.

سرهنگ محمدی ابراز داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان ضمن تقدیر وتشکر از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع و در برقراری نظم و امنیت در جامعه یاری و همراهی کنند.