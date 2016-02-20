باشگاه استقلال پولم را نداد و به کویت برگشتم

به گزارش خبرنگار مهر، ولید علی بازیکن کویتی پیشین تیم فوتبال استقلال این روزها به عنوان تحلیل‌گر مسابقات فوتبال در شبکه سوم تلویزیون عراق مشغول به کار است.

وی در مصاحبه‌ای به دلایل بازنشستگی‌اش از فوتبال پرداخت و همچنین در خصوص حضور کوتاه مدتش در تیم استقلال صحبت کرد. ولید علی با بیان اینکه از سال ۲۰۰۳ پیشنهادات زیادی از باشگاه‌های عربستان، قطر و امارات با مبالغ وسوسه کننده داشته است، گفت: حتی یک پیشنهاد هم از باشگاه یونانی داشتم ولی باشگاه الکویت از من خواست که در این تیم بمانم و من هم موافقت کردم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا با این حساب باشگاه استقلال را برای بازی انتخاب کردید؟ افزود: پیشنهاد استقلال خیلی بزرگ بود. در آن زمان مرزوق غانم به من اجازه داد که حضور در استقلال را تجربه کنم. در نهایت فقط سه بازی برای استقلال به میدان رفتم که در بازی اول پاس گل دادم و در بازی دوم گلزنی کردم.

ولید علی در پاسخ به این سئوال که با این حساب علت بازگشتت به لیگ کویت بعد از حضور کوتاه مدت در استقلال چه بود؟ گفت: من زمانی به کویت برگشتم که متوجه شدم استقلال مشکلات مالی دارد و وقتی که مطالباتم پرداخت نشد، کاملا از این مشکل مطمئن شدم. برای همین تصمیم گرفتم به کویت برگردم.