رشته شمشیربازی در زنجان استعدادیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد صیاد قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل هیئت شمشیربازی استان زنجان تأکید کرد: با توجه به امکانات محدود در سال‌های گذشته و ناشناخته بودن رشته شمشیربازی در زنجان، در این استان شمشیربازان مجربی تربیت‌شده‌اند که در سطح ملی و بین‌المللی مطرح هستند.

وی خاطرنشان کرد: شمشیربازی زنجان به سرمایه‌گذاری، استعدادیابی، جذب مربی و اعزام به مسابقات برون‌مرزی نیاز دارد.

مربی لیگ شمشیربازی استان زنجان با تاکید بر لزوم استعدادیابی ابراز کرد: با توجه به اینکه زنجان در رشته شمشیربازی استعدادهای بالقوه بسیاری دارد باید با معرفی بیشتر این ورزش و نیز استعدادیابی در مدارس زمینه حضور افراد بیشتری را فراهم کرد.

صیاد اظهار کرد: شمشیربازان زنجانی باید با حمایت بیشتر روانه مسابقات برون‌مرزی شوند تا تجارب بیشتری را کسب کنند.

کاپیتان اسبق تیم ملی فلوره، با اشاره به موفقیت هیئت تیم شمشیربازی استان زنجان در رقابت های مختلف گفت: خوشبختانه این استان از استعدادهای قابل‌توجهی در شمشیربازی برخوردار است.

صیاد، جایگاه تیم شمشیربازی استان زنجان را در بخش فلوره مطلوب ارزیابی کرد و افزود: گرچه هنوز بازی نهایی لیگ انجام‌نشده اما فعلاً زنجان پس از تیم دانشگاه آزاد در رده دوم قرار دارد.

به گفته وی، شمشیربازان فلوره زنجان از رقبای خود که در سطوح بالاتر هستند عملکرد بهتری دارند.

کاپیتان اسبق تیم ملی فلوره، بابیان اینکه استان زنجان در شاخه «اپه» موفق‌تر عمل کرده است، گفت: به دلیل ناشناخته بودن، کمبود تجهیزات و کم بودن تعداد ورودی‌ها به این ورزش تاکنون رشته های فلوره و ... فرصت چندانی برای ظهور و بروز نداشته‌اند اما با تجهیز آکادمی شمشیربازی در دوره ریاست جدید هیئت، آینده روشنی پیش روی شمشیربازی استان است.

صیاد، آموزش اسلحه فلوره را زمان‌بر دانست و گفت: تکنیک‌ها و تاکتیک‌های فلوره نسبت به سایر و اپه زیاد و آموزش آن زبان بر است.