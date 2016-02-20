صعود عابدینی و پاکدامن به جدول ۳۲ نفره مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان، امروز شنبه در ورشو مجتبی عابدینی که با قرعه استراحت در مرحله مقدماتی به طور مستقیم راهی جدول ۶۴ نفره شده بود، مقابل حریف خود از روسیه به برتری ۱۵ بر ۸ دست یافت.

در دیگر دیدار جدول ۶۴ نفره، علی پاکدامن نیز موفق شد حریفی از کانادا را با نتیجه ۱۵ بر ۷ شکست دهد.

این پیروزی در حالی برای پاکدامن رقم خورد که وی با کسب ۶ پیروزی و تنها یک باخت، به طور مستقیم از مرحله مقدماتی راهی جدول ۶۴ نفره شده بود.

مجتبی عابدینی و علی پاکدامن با کسب این دو پیروزی راهی جدول ۳۲ نفره شدند.

محمد فتوحی دیگر نماینده ایران در جدول ۶۴ نفره مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان است.

فتوحی تا دقایقی دیگر در این مرحله به مصاف نماینده ایتالیا می‌رود.

وی در صورت برد در این بازی، حریف عابدینی در جدول ۳۲ نفره خواهد شد.