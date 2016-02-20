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۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۸۹ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۹ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۹ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۵ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۷۲ تومان، هر یورو را ۳۸۹۹ تومان، هر پوند را ۵۰۴۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۰۰ تومان و درهم امارات را ۹۵۷ تومان اعلام کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۹۸۹۵۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۹۸۹۰۰۰
نیم سکه ۴۹۹۰۰۰
ربع سکه ۲۶۹۰۰۰
گرمی ۱۸۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۰۵۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۷۲
یورو  ۳۸۹۹
پوند ۵۰۴۰
درهم ۹۵۷
لیرترکیه ۱۲۰۰
کد مطلب 3561391

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