  1. استانها
  2. فارس
۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۸

فرماندار داراب به مهر مطرح کرد:

حدود ۱۸۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان داراب هستند

حدود ۱۸۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان داراب هستند

داراب – فرماندار داراب گفت: حدود ۱۸۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در شهرستان داراب هستند که البته هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

عبدالرضا قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت انتخابات در این شهرستان افزود: در حال حاضر ۱۸ نفر به عنوان کاندیدای حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان داراب مشخص شده اند.

وی تصریح کرد: حدود ۱۸۰ هزار نفر نیز در این شهرستان واجد شرایط رای دادن هستند که ۱۷۱ شعبه اخذ رای ثابت و سیار نیز در نظر گرفته شده است.

فرماندار داراب تاکید کرد: حدود ۳ هزار نفر برگزاری انتخابات در شهرستان داراب را بر عهده دارند که جلسات مختلف آموزشی و توجیهی برای آنها در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3561394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها