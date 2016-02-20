حدود ۱۸۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان داراب هستند

عبدالرضا قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت انتخابات در این شهرستان افزود: در حال حاضر ۱۸ نفر به عنوان کاندیدای حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان داراب مشخص شده اند.

وی تصریح کرد: حدود ۱۸۰ هزار نفر نیز در این شهرستان واجد شرایط رای دادن هستند که ۱۷۱ شعبه اخذ رای ثابت و سیار نیز در نظر گرفته شده است.

فرماندار داراب تاکید کرد: حدود ۳ هزار نفر برگزاری انتخابات در شهرستان داراب را بر عهده دارند که جلسات مختلف آموزشی و توجیهی برای آنها در نظر گرفته شده است.