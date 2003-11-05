سازمان اوقاف 500 نفر از افراد تحت پوشش بهزيستي را اطعام مي دهد

محمد صالح سالاردرگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: سازمان اوقاف وامور خيريه استان تهران همه ساله در ماه مبارك رمضان به تعدادي از افراد نيازمند ومحروم تحت پوشش وحمايت ومعرفي شده سازمان بهزيستي درمراسمي اطعام وافطاري مي دهد.

وي درادامه افزود: همچنين اين سازمان درمراسمي درروز ولادت امام حسن به 28 زوج تحت پوشش پوشش بهزيستي حواله هاي جهيزيه به ازاي هر زوج 500 هزارتومان اهدا مي كند.

معاون اداره كل اوقاف وامور خيريه استان تهران تاكيد كرد: براساس آماري كه موجود است بيشترين موقوفات مربوط به ماههاي محرم وصفر و بعد از آن در ماه مبارك رمضان است كه آنها براساس نيت واقفين براي امورخير ونيازمندان مصرف مي شود.