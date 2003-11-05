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۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۰:۵۷

معاون اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران درگفتگو با "مهر " :

سازمان اوقاف 500 نفر از افراد تحت پوشش بهزيستي را اطعام مي دهد

معاون اداره كل اوقاف وامورخيريه استان تهران گفت: سازمان اوقاف وامور خيريه استان تهران در روز ولادت امام حسن به 500 نفر از افرادي كه تحت پوشش بهزيستي هستند اطعام مي دهد.

محمد صالح سالاردرگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: سازمان اوقاف وامور خيريه استان تهران همه ساله در ماه مبارك رمضان به تعدادي از افراد نيازمند ومحروم تحت پوشش وحمايت ومعرفي شده سازمان بهزيستي درمراسمي اطعام وافطاري مي دهد.

وي درادامه افزود: همچنين اين سازمان  درمراسمي درروز ولادت امام حسن به 28 زوج تحت پوشش پوشش بهزيستي حواله هاي  جهيزيه به ازاي هر زوج 500 هزارتومان  اهدا مي كند.

معاون اداره كل اوقاف وامور خيريه استان تهران تاكيد كرد: براساس آماري كه موجود است بيشترين موقوفات مربوط به ماههاي محرم وصفر و بعد از آن در ماه مبارك رمضان است كه آنها براساس نيت واقفين براي امورخير ونيازمندان مصرف مي شود.

کد مطلب 35614

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