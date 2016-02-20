علیاکبر اکبری راد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شکلگیری سامانه سهبا برای افزایش سرعت و دقت بازرسی انتخابات، اظهار داشت: در این سامانه شماره پیامکی برای مردم استان مشخص میشود با عنوان هر شهروند یک بازرس تا گزارشهای مردم بهعنوان یک منبع ارزشمند مورداستفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه انتخابات ۷ اسفندماه به تقویت بنیان جمهوری اسلامی کمک میکند، گفت: اصل و محتوای کار برگزاری انتخابات با حضور بازرسان انجام میشود.
دبیر هیئت بازرسی انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به مفاد ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۷۶ قانون خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: در اجرای مفاد این مواد قانونی وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات است و اجازه دارد تا هیئت های تحت عنوان بازرسی برای حصول اطمینان از حسن اجرایی قانون تعیین کند.
ارتباط مستقیم نامزدهای انتخاباتی با سامانه سهبا
وی با تشریح طرح هر شهروند یک بازرس به تخصیص شماره پیامکی برای هریک از شهرستانها اشاره کرد گفت: با این شماره پیامکی برای دریافت گزارشات مردمی از نحوه برگزاری انتخابات در اختیار شهروندان عزیز ویژه هر شهرستان قرار میگیرد تا تمامی گزارشات از این طریق دریافت و از وقوع تخلفات انتخاباتی جلوگیری به عمل آمده و پیگیری شود.
وی با اشاره به ایجاد فضایی که به ارتباط مستقیم نامزدهای انتخاباتی با سامانه سهبا منجر میشود، عنوان داشت: این قسمت با رویکرد «تضمین حقوق نامزدها» آماده دریافت نظرات و گزارشات آنان از نحوه برگزاری انتخابات از طریق پیامک است تا پس از تجزیهوتحلیل تمامی گزارشات دریافتی از سامانه موارد قابلپیگیری از طریق سامانه پیامکی سهبا برای هیئت بازرسی استان و شهرستان شود.
نظارت آنلاین بر عملکرد بازرسان در پیشگیری مؤثر از وقوع تخلفات
دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان از ایجاد فضایی که به ارتباط مستقیم بازرسان شعب با سامانه سهبا محسوب خواهد شد اشاره کرد و گفت: در این قسمت با رویکرد نظارت آنلاین بر عملکرد بازرسان در پیشگیری مؤثر از وقوع تخلفات در روز برگزاری انتخابات آماده بهکارگیری و دریافت گزارشات بازرسان است.
اکبری راد با اشاره به اینکه شهرستان مجری سامانه سهبا در نظارت آنلاین بر عملکرد بازرسان در پیشگیری مؤثر از وقوع تخلفات شهرستان خوسف پیشبینیشده است، گفت: آموزشهای لازم به هیئت شهرستان و سر بازرسین این شهرستان از طریق ویدئوکنفرانس و حضوری دادهشده تا با اشرافیت و تسلط بیشتری بر مقررات و این سیستم کار نظارت آنلاین بر عملکرد بازرسان و پیشگیری مؤثر از تخلفات به نحو احسن انجام شود.
اکبری راد آگاهی و اشرافیت به قوانین را پیششرط برگزاری انتخابات قانونی دانست و گفت: در راستای سیاستهای وزارت کشور و تأکید وزیر کشور و استاندار خراسان جنوبی و رئیس هیئت مرکزی انتخابات کشور هیئت بازرسی استان تقویم آموزش سر بازرسین و بازرسین و هیئتهای بازرسی را تدوین و ابلاغ و کار آموزش این افراد جهت آگاهی و تسلط بیشتر بر قوانین آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه در جلسات توجیهی آموزشی به سر بازرسین و بازرسین انتخابات استان بر اجرای صحیح قانون تأکید شده است، گفت: هیچکسی حق ندارد خلاف قانون عمل کند و بایستی هیئتهای بازرسی، سر بازرسین، بازرسین به اصل بیطرفی و عدممداخله بر اجرای قانون را در دستور کار خویش قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در حوزه امنیت داخلی صیانت از حقوق ملت و توسعه نشاط و آرامش سیاسی را در کشور دنبال میکند گفت: ما موظف به دفاع از حقوق مردم هستیم ولی نظرات سیاسی و شخصی خودمان را نبایستی در انتخابات دنبال کنیم.
اکبری راد شماره پیامک هر یک از شهرستانها را به شرح ذیل جهت اطلاع شهروندان محترم اعلام کرد.
|
نام استان
|
نام شهرستان
|
شماره پيامك
|
خراسان جنوبي
|
خوسف
|
3000455
|
خراسان جنوبي
|
سرايان
|
3000457
|
خراسان جنوبي
|
فردوس
|
3000458
|
خراسان جنوبي
|
قائنات
|
3000459
|
خراسان جنوبي
|
زيركوه
|
3000460
|
خراسان جنوبي
|
طبس
|
3000461
|
خراسان جنوبي
|
بشرويه
|
3000462
|
خراسان جنوبي
|
بيرجند
|
3000463
|
خراسان جنوبي
|
نهبندان
|
3000464
|
خراسان جنوبي
|
سربيشه
|
3000466
|
خراسان جنوبي
|
درميان( اسديه )
|
3000467
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