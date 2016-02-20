به گزارش خبرنگار مهر، امین صدیقی رئیس مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی امروز شنبه اول اسفندماه در نشست سریال «غیرعلنی» که در ساختمان پرس تی وی برگزار شد، با افتتاح سامانه «طرح و ثبت فیلمنامه» در این مرکز گفت: پیش از این ثبت طرح در سازمان صدا و سیما دشواری های زیادی دارد چرا که همه فیلمنامه نویسان به مدیران سازمان دسترسی ندارند تا بتوانند طرح‌های‌شان را به آن‌ها ارائه کنند. بنابراین بعضی از ایده‌ها در نظام ثبت فیلمنامه انسجام خوبی نداشت.

وی ادامه داد: با افتتاح سامانه «طرح و ثبت فیلمنامه» به یک آرزو امکان تحقق بخشیده شد و بعد از آن با تشکیل بانک اطلاعات هنرمندان در این سامانه این اطلاعات به طور مسنجم‌تری ثبت می‌شود. پرس تی وی، مرکز امور نمایشی سیما، مرکز صبا و مرکز تولیدات تلویزیونی بسیج در اجرای این طرح با ما مشارکت داشتند و البته این طرح ممکن است در ادامه تغییراتی هم داشته باشد.

صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود به سریال «غیرعلنی» از تولیدات مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی که اکنون از شبکه دو پخش می شود، گفت: با وجود زمان کم و تاکیدی که بر شروع سریال بعد از فیلمنامه کامل داشتیم، مرکز گسترش این طرح را درباره انتخابات پذیرفت و در طول کار هم دقت خاصی اعمال شد. زیرا ممکن بود سوء تفاهم هایی نسبت به این سریال به وجود آید.

وی در پایان سخنانش گفت: سریال «غیرعلنی» درباره موضوعات روز است و من امیدوارم مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.

اگر در لیست سیاه تلویزیون نرویم باز هم کار خواهیم کرد

رضا جودی تهیه کننده سریال «غیرعلنی» در ادامه درباره چگونگی تولید این سریال اظهار کرد: این کار قرار بود همزمان با انتخابات پخش شود و برای این منظور ما گرفتاری‌های زیادی برای تولید داشتیم زیرا ممکن بود با لوکیشن های قصه، شبیه سازی‌هایی به وجود بیاید و این موضوع، جغرافیای خوب را از کار گرفت و ما از بسیاری از امکانات بصری محروم شدیم.

وی افزود: خدا را شکر این کار، فیلمنامه خوبی داشته است و اگر از این پس در لیست سیاه تلویزیون نرویم، باز هم کار خواهیم کرد.

مهرداد خوشبخت کارگردان سریال «غیرعلنی» نیز در این نشست با اشاره به فیلمنامه این سریال که در بستری طنز روایت می شود، اظهار کرد: خوشبختانه دست ما را در اجرای فیلمنامه باز گذاشته بودند و این باعث شد که کار ما اثری باورپذیر باشد.

وی با بیان اینکه اصلاحات کمی در این سریال داشته‌اند، تصریح کرد: فکر می کنم به خاطر فضای باورپذیری که این سریال دارد، تا آخرین قسمت آن عده ای به کسانی که می خواهند در انتخابات رای دهند، اضافه شوند. البته ما خودسانسوری نکردیم اما خودمان موارد را رعایت می کردیم و فکر می کنم اگر کسی شیطنت نکند، می تواند سریالی بسازد که هم در حوزه مسائل اجتماعی انتقاد کند و هم جذاب باشد.

در بخش دیگری از این نشست متین ستوده بازیگر این سریال درباره نقش خود که چرا به عنوان یک خبرنگار بازی می کند و اینکه نقش‌اش به خوبی درنیامده است، گفت: اولین لوکیشن ما دفتر نشریه بود و از آنجا که کار به سرعت به تولید رسید، من زمان زیادی برای تحقیق روی این سریال نداشتم اما با کمک کارگردان سعی کردم ایده های ذهنی خود را اجرا کنم.

«غیر علنی» نمونه خوبی برای آشتی مخاطب با رسانه ملی است

بهاره رهنما دیگر بازیگر این سریال نیز درباره نقش خود و مقایسه این سریال با «چک برگشتی» که آن هم در حوزه فضای انتخابات بود، گفت: من سریال چک برگشتی را چندین نزدیک به فضای انتخابات نمی دانستم اما این سریال یک نکته داشت و آن اینکه فضای کار باعث شد همه راضی باشند. به نظر من مینی سریال «غیر علنی» نمونه خوبی برای آشتی مخاطب با رسانه ملی است.

در ادامه این نشست، مهدی حمزه یکی از نویسندگان درباره ایده فیلمنامه سریال «غیرعلنی» توضیح داد: ایده اولیه ما درباره شخصی بود که در یک قنادی کار می کند و بعد به یکباره در شهرستان معروف می شود. این کار به ما سفارش داده شد و ما ایده خود را ارائه کردیم. با این حال اگر دست ما باز بود و زمان بیشتری داشتیم، فضای داستان را بیشتر گسترش می دادیم.

حسین تراب نژاد دیگر نویسنده سریال در پاسخ به پرسشی درباره بستر طنز این سریال عنوان کرد: رفتن به سراغ فضای جدی در چنین کارهایی باعث می شود اثر شعاری شود. همچنین ما باید توقع خود را از یک مینی سریال مشخص کنیم. یک مینی سریال قرار نیست مخاطب را برای رای دادن تهدید کند. بلکه بستری است تا مردم از طریق آن به انتخابات ورود کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره دفتر نشریه و خبرنگاری که در این سریال منفی نشان داده شده است، عنوان کرد: آنچنان که نمایش داده می شود، نشریه در این سریال یک نشریه زرد است و روی این مسئله تاکید هم می شود. اما در کنار آن، ما می بینیم که شخصیت ها به افراد این نشریه اطمینان نمی کنند و برای مصاحبه سراغ روزنامه های دیگری می روند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ضعف فیلمنامه در این سریال بیان کرد: من و آقای حمزه در سریال «پرده نشین» از زمانی که کار شروع شد تا زمانی که پایان رسید درگیر آن بودم و حدود ۱۵ ماه برای آن زمان گذاشتیم اما به دلیل کمبود وقت چنین زمانی به این کار اختصاص داده نشد.

چندین سال است به جای فیلمنامه بر تجربه خود سوار می شویم

در ادامه این نشست برزو ارجمند بازیگر سریال «غیرعلنی» درباره انتقاد به سریال و ساخت آن در زمانی کم تصریح کرد: ما یک کار فانتزی را با یک تهیه کننده باتجربه ساختیم. تهیه کننده ای که یک تجربه ۴۰ ساله دارد و با چنین سابقه ای پشت این کار قرار گرفته است.

بازیگر سریال «تنهایی لیلا» درباره پروسه تکمیل فیلمنامه و ورود به تولید عنوان کرد: چندین سال است به دلیل اینکه فیلمنامه ای وجود ندارد، ما در بازی خود بر تجربه ای که داریم سوار می شویم و سازندگان اثر تنها برای ما تعریف می کنند که چه اتفاقاتی قرار است در سریال رخ دهد. خاطرم هست سریالی به نام «گل یا پوچ» بازی می کردم که در این سریال قرار بود من با همسر پدرم که مرا بزرگ کرده است زندگی کنم اما در قسمت هفتم به من گفتند که این شخص مادرت است و من چندین قسمت با تصور دیگری نقشم را بازی می کردم.

وی با اشاره به فیلمنامه دیگری عنوان کرد: سال ۸۶ برای سریال «یک وجب خاک» با من قرارداد بسته شد. آن زمان خشایار الوند یک روز به من گفت که دارد دیوانه می شود و بعد توضیح داد که ابتدا با بازیگران قرارداد بسته شده و بعد به او گفته اند که بر اساس بازیگران، متن را بنویسد.

در شان صدا و سیما نیست که به اتفاقات کوچک بپردازد

در این نشست علی دهکردی درباره داستان این سریال توضیحاتی را ارائه کرد و در خصوص سامانه ثبت «طرح و فیلمنامه» گفت: این سامانه زمینه ساز اتفاقی است که باید به عنوان یک رنسانس در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رخ می داد. امروز عرصه رسانه، فضای نگران کننده ای دارد و مسئولان نیز باید نسبت به آن نگران باشند.

وی ادامه داد: در چنین فضای رسانه ای، در شان صدا و سیما نیست که به طور مثال روی برند یک خودرو را با چسب بپوشاند و از این طریق فکر کند که هویت آن را نشان نداده است. این کار برای رسانه ای که مدعی ملی بودن را دارد، سخیف است. این سخیف است که ما برند ماشینی را که تولید ملی ماست بپوشانیم و فکر کنیم مشغل تبلیغاتی بودن کار حل شده است. همچنین در اندازه و شان صدا و سیما نیست که کلامی را به خاطر خواننده آن پخش نکند.

بازیگر سریال «غیرعلنی» در پایان گفت: امروز ما نگرانی هایی نسبت به هجمه رسانه های جهانی و صدمه خوردن بنیادهای ملی و مذهبی خود داریم. بنابراین رسانه ملی باید به شکلی جدی تر به مردم نگاه کنند تا فصل جدیدی از آشتی مردم و رسانه به اتکای نمایش بعضی از واقعیت ها رخ دهد.

امین صدیقی رییس مرکز گسترش فیلمنامه نویسی، رستگاران مدیر تولید بسیج، خیامی مدیر تولید سیمای استان ها، رحمان سیفی آزاد مدیر مرکز امور نمایشی، سمیعی مدیر تولید قیلمنامه های مصوب مرکز صبا، بوالی مدیر طرح و برنامه سامانه طرح و فیلمنامه، مهرداد خوشبخت کارگردان و علی دهکردی، برزو ارجمند، بهاره رهنما بازیگران سریال «غیرعلنی» در این نشست حضور داشتند.