حجتالاسلاموالمسلمین موسی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات از عرصههای سرنوشتساز کشور و شرکت در آنیک وظیفه شرعی و ملی است، گفت: شرکت گسترده در انتخابات اقتدار و امنیت نظام اسلامی را بیشتر از گذشته تأمین می کند.
وی بابیان اینکه برای تشکیل مجلس کارآمد باید افراد توانمند را انتخاب کرد، افزود: با توجه به جایگاه مجلس در وضع قوانین و مقدرات کشور باید برای انتخاب فرد اصلح مطالعه لازم را انجام و به افرادی رای داد که از انقلاب دفاع کرده و در برابر زیادهخواهیهای دشمنان ایستادگی کنند.
وی انتخابات امسال را بسیار مهم خواند و با بیان اینکه با توجه شرایط حساس منطقه و همچنین دوران پساتحریم که با مقاومت ملت به دست آمد مردم ثابت کردند که در برابر فشارها ایستادگی میکنند و بهحق خود نائل میشوند، گفت: مشارکت حداکثری این پیام را برای دشمن دارد که ملت ایران همواره در هر زمینهای پشتیبان کشور هستند و لحظهای از آرمانهای آن دست برنمیدارد.
وی گفت: خوشبختانه امروز مردم به درجهای از آگاهی و شعور سیاسی رسیدهاند که میتوانند توطئههای نرم دشمن را شناسایی و با یک حرکت آن را خنثی سازند بنابراین حضور در انتخابات علاوه بر ناکام گذاشتن توطئههای دشمن عاملی برای رشد و توسعه کشور و رسیدن به آرمانهای واقعی انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام موسی محبی از آمادگی ارگانها، دستگاههای نظارتی و امنیتی برای برگزاری انتخابات سالم خبر داد و عنوان کرد: نیروهای امنیتی و انتظامی با اجرای تدابیر اندیشیده شده شرایطی را فراهم کردهاند تا مردم بدون دغدغه پای صندوقهای رأی حاضر شوند و رأی خود را به صندوقها بیندازند.
وی در ادامه ضمن تسلیت ایام سوگواری دهه فاطمیه و برگزاری مراسم عزاداری ویژه این ایام گفت: بر اساس احادیث بهویژه کتب اهل سنت پیامبر اکرم(ص) از حضرت فاطمه (س) بهعنوان پاره تن خویش یادکرده و خوشنودی خود را درخشنودی او دیده که نشاندهنده مقام بالای آن حضرت نزد پیامبر خدا است.
وی با اشاره به ابعاد شخصیتی آن حضرت بیان کرد: حضرت فاطمه یکی از ۴ زن برگزیده نزد خداوند است که باگذشت قرنها هنوز هم بهعنوان برترین زن عالم در تاریخ بشریت شناخته میشود و ایمان، عفت، اخلاص در عمل، دینداری و تقوا از ویژگیهای آن حضرت است که همه باید در زندگی ایشان را الگو قرار دهیم.
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