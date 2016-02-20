به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای دهه فجر تا به امروز بیش از ۲۵۰۰ دانش آموزان تهرانی از مدارس مختلف تهران، بیش از صدها قاری قرآن و طلاب حوزه­های علمیه و همچنین هزار تاکسیران تهرانی به همراه اعضای خانواده به کمپین گالری گردی در نگارمکتب خانه پیوستند.

کتابشهر ایران در روزها و ماه­های آتی نیز ضمن دعوت از سایر مدارس تهران که تاکنون موفق به بازدید از این نمایشگاه نشده­اند، آمادگی خود را برای پذیرایی از دانش­آموزان، برپایی ورکشاپ نقاشی، نقاشیخط و خوشنویسی و معرفی آثار شاخص هنری ایران اعلام می کند.

کتابشهر ایران همزمان با جشنواره بین اللمللی تجسمی فجر و جشن های دهه فجر، با تشکیل «کمپین گالری گردی» از شهروندان و دانش آموزان تهرانی دعوت کرد تا به این کمپین بپیوندند.

نمایشگاه دائمی آثار هنری نگار مکتب خانه، به مثابه مدرسه تجسمی در پی آشتی میان شهروندان و آثار هنری فاخر ایرانی از بدو ورود به مدرسه است.

این نمایشگاه با عنوان ابداعي نگار مکتب خانه (schoollery) ویژه دانش آموزان تهرانی که چندی پیش به همت کتابشهر ایران و مجتمع سرچشمه افتتاح شده است.

در نمایشگاه «نگار مکتب خانه» بیش از ۱۱۰ اثر از ۲۴ هنرمند مشهور و صاحب نام کشور همچون نصرالله افجه ای، جلیل رسولی، محمدعلی ترقی جاه، احمد وثوق احمدی، هادی روشن ضمیر، ابوالفضل خزاعی، میثم سلطانی، علیرضا محبی، حمیدغبرانژاد، محمد جواد زاده، محمود زنده رودی، شمس الدین غازی، عطاالله ذی نوري، احمد محمدپور، محسن کرمی، پرویز کلانتری و محمد سعید نقاشیان به نمایش در آمده است و قرار است هر ماه آثار هنری جدیدی جایگزین تابلوهای قبلی شوند.

کتابشهر ایران بیش از یک هزار اثر نفیس هنری از هنرمندان مختلف کشور خریداری کرده است که هر یک از این آثار نماینده شاخصی از تکنیک­ها، سبک­ها، رنگ ها و خطوط مختلف ایرانی اسلامی در سه حوزه نقاشی، خوشنویسی و نقاشیخط هستند که بخشی از آنها تداعی کننده سبک­ها و تکنیک­ها، خط­ها و رنگ­های فراموش شده ایرانی است.

نمایشگاه نگار مکتب­خانه، همه روزه (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت ۸ تا ۱۸ به نشانی میدان بهارستان نرسیده به چهار راه سرچشمه، انتهای کوچه شهید صیرفی پور، مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی پذیرای علاقمندان و دانش آموزان است.

علاقمندان برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره این نمایشگاه می توانند به پایگاه اطلاع رسانی موسسه کتابشهر ایران به نشانی www.ketabshahr.com مراجعه کنند.