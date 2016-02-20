نمایشگاه عکس بارگاه امام علی (ع)در یاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش این نمایشگاه ظهر شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس هیئت نظارت استان، مدیرکل صدا و سیما، مدیرکل فرهنگ و اجتماعی استانداری، رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان و سرپرست حوزه هنری استان در نگارخانه باران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این نمایشگاه ۲۶ تابلوی عکس از آثار محمد خوشرو بر روی دیوار رفته و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این آیین گفت: این نمایشگاه با هدف تبیین معماری اسلامی در بارگاه امام علی (ع) با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای فرهنگ عمومی دایر شده است.

رضا دهبانی پور افزود: برپایی این نمایشگاه در این ایام و همزمان با دهه اول فاطمیه مایه برکت برای این نهاد فرهنگی است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان نیز در این آیین گفت: پرداختن به هنر دینی و به خصوص آثاری که به مکتب تشیع بپردازد، قابل تقدیر است.

حجت الاسلام خرم روز افزود: بی شک این امر مبارک در نزد خداوند تبارک و تعالی بی اجر نخواهد ماند.

عکاس این مجموعه گفت: این نمایشگاه سی و دومین نمایشگاهی است که بعد از برپایی در مرکز ۳۱ استان امروز در مرکز کهگیلویه و بویراحمد برپا می شود.

محمد خوشرو افزود: این نمایشگاه از ماه مبارک رمضان و شهادت امام علی (ع) آغاز شد و امروز همزمان با شهادت حضرت فاطمه(س) به پایان می رسد.

وی معرفی مصادیق معماری اسلامی و ایرانی را از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد.

خوشرو اظهار کرد: هنرمندان و صنعتگران زیادی از ایران در طول قرنها در معماری، کتیبه نویسی و طلاکاری بنای مطهر و مبارک حضرت علی نقش داشتند.